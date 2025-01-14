الدوري الألماني، هولشتاين يحقق فوزا غاليا على بوروسيا دورتموند 4-2 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 09:55 مساءً - فاز فريق هولشتاين كيل على نظيره بوروسيا دورتموند بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب هولشتاين، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الألماني الممتاز.

سجل هولشتاين ثلاثية في الشوط الأول عن طريق كل من:" شوتو ماشينو، فيل هاريس والكسندر برنهاردسون في الدقائق 27، 32 والدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني بحث بوروسيا دورتموند عن تحقيق ريمونتادا بتسجيله هدفين عن طريق جيوفاني ريينا وجيمي بينو جيتنز في الدقائق 70 و76، قبل أن يقضي فياتي على امال الفريق الأصفر ويسجل الرابع في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام هولشتاين كيل

وبدأ بوروسيا دورتموند أمام هولشتاين كيل كالتالي:

وكان فريق بوروسيا دورتموند قد سقط في فخ الخسارة أمام باير ليفركوزن بنتيجة 2-3 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سيجنال إيدونا بارك في إطار الجولة الـ 16 في بطولة الدوري الألماني.

وسجل ثلاثية باير ليفركوزن كل من: “ناثان تيلا في الدقيقة الأولى، وباتريك تشيك هدفين في الدقائق 7 و19، فيما سجل هدف بوروسيا دورتموند اللاعب جيمي بينو جيتنز في الدقيقة 11”.

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