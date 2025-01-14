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ميلان يعود للانتصارات في الدوري الإيطالي ويفوز على كومو 2-1 (صور) - أخبار كلمتك

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ميلان يعود للانتصارات في الدوري الإيطالي ويفوز على كومو 2-1 (صور) - أخبار كلمتك

ميلان يعود للانتصارات في الدوري الإيطالي ويفوز على كومو 2-1 (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 09:40 مساءً - فاز فريق إي سي ميلان على نظيره كومو بنتيجة 2-1 في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب جوزيبي سينيجاليا في لقاء مؤجل من الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الإيطالي.

افتتح كومو التسجيل عن طريق الحسن دياو في الدقيقة 59، قبل أن يتعادل ثيو هيرنانديز لـ ميلان في الدقيقة 70، وسجل رفائيل لياو هدف التقدم في الدقيقة 75.

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تشكيل ميلان أمام كومو 

وجاء تشكيل ميلان ضد كومو كالتالى:
ماينان، إيمرسون، تومورى، مالك ثياو، ثيو هيرنانديز، بن ناصر، فوفانا، ريندرز، بوليسيتش، موراتا، رافاييل لياو.

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ترتيب ميلان وكومو في الدوري الإيطالي 

بهذه النتيجة يحتل ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة، بينما يحتل كومو المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة.

تعادل ميلان وكالياري في الدوري الإيطالي

وكان فريق ميلان تعادل مع نظيره كالياري إيجابيا بهدف لكل فريق في إطار الجولة العشرين من الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو.

أحرز هدف ميلان ألفارو موراتا في الدقيقة  51، بينما تعادل لـ كالياري نادر زورتيا في الدقيقة  55.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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