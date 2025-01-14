الرياضة - 09:26 - مشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 09:26 مساءً - مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ونوتنجهام اليوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025، حيث يحل فريق الريدز، بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، ضيفًا على نظيره نوتينجهام فورست على ملعب "سيتي جراوند" مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

مشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام في الدوري الإنجليزي بث مباشر

يدخل ليفربول مواجهة اليوم، في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، بينما يمتلك نوتينجهام فورست 40 نقطة في المركز الثالث.

مواجهة اليوم تعتبر ثأرية للفريق الأحمر، من نوتينجهام فورست، بعدما فاز الأخير عليه في "الأنفيلد" هذا الموسم بهدف دون رد، ليصبح الفريق الوحيد الذي هزم الريدز في موسم الدوري الإنجليزي الحالي.

يأمل نوتينجهام فوريست، مفاجأة الموسم، أن يضرب عصفورين بحجر واحد بالفوز على ليفربول وتقليص الفارق معه إلى 3 نقاط فقط، يعتبر نوتينجهام فوريست الفريق الوحيد الذي ألحق الخسارة اليتيمة بليفربول في الدوري المحلي عندما تغلب عليه في عقر داره ملعب أنفيلد 1-0.

وخلال مباراة اليوم، يأمل محمد صلاح مواصلة هز شباك المنافسين للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري الإنجليزي، إذ نجح في التسجيل خلال آخر 4 مباريات.

وفي حال تمكن محمد صلاح من هز شباك نوتينجهام فورست، فإنه سيرتقي في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ إلى المركز السابع متخطيًا الفرنسي تيري هنري.

بث مباشر مباراة ليفربول ونوتنجهام في الدوري الإنجليزي

يقدم موقع الأسبوع بث مباشر مباراة ليفربول ضد نوتينجهام المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025 والتي تأتي ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين من عمر منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.