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الرياضة - 09:26 - «البلد خيرها علينا كلنا».. والد الإرهابي أحمد المنصور يتبرأ منه (فيديو) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:26 - «البلد خيرها علينا كلنا».. والد الإرهابي أحمد المنصور يتبرأ منه (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:26 - «البلد خيرها علينا كلنا».. والد الإرهابي أحمد المنصور يتبرأ منه (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 09:26 مساءً - نفى عاطف المنصور "والد أحمد المنصور الإرهابي الهارب في سوريا"، مزاعم نجله والتي قال فيها: "والدي ووالدتي وأشقائي وأهلي محبوسين"، ليعقب قائلا: «الكلام ده محصلش».

وأضاف خلال مقطع فيديو: «أحمد اللي عاوز يعمل نفسه زعيم أنا بريء منه ومن تصرفاته.. لأن البلد خيرها علينا كلنا والبلد لو مضطهداك أنت أو مضطهدا أهلك مكنوش صرفوا على أخوك مليون جنيه ليحصل على رسالة الماجستير في إيطاليا».

واختتم عاطف المنصور قائلا: «أنا غضبان عليك وبريء منك إلى يوم الدين».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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