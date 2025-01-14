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الرياضة - 02:31 - ‏«التنظيم والإدارة» يعلن عن مسابقة لشغل 22 ألف وظيفة ‏معلم مساعد بوزارة التعليم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:31 - ‏«التنظيم والإدارة» يعلن عن مسابقة لشغل 22 ألف وظيفة ‏معلم مساعد بوزارة التعليم - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:31 - ‏«التنظيم والإدارة» يعلن عن مسابقة لشغل 22 ألف وظيفة ‏معلم مساعد بوزارة التعليم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:31 مساءً - مسابقة معلم مساعد مادة.. أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لشغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات في الإدارات التعليمية المذكورة.

فتح باب التقديم في مسابقة معلم مساعد مادة

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه سيتم فتح باب التقديم في مسابقة معلم مساعد مادة، من يوم الأربعاء الموافق 29 يناير الجاري، ويستمر التقديم حتى يوم 12 من فبراير المقبل.

مسابقة لشغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد

شروط مسابقة معلم مساعد مادة

وتابع الجهاز، أه يمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

مسابقة معلم مساعد مادة لشغل 22 ألف وظيفة

وأوضح الجهاز المركزي، أن ذلك يأتي لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 150 ألف معلم مساعد.

رابط التسجيل في مسابقة معلم مساعد مادة

ويمكن للراغبين في التقديم في مسابقة معلم مساعد مادة لشغل 22 ألف وظيفة، تسجيل طلب التقديم، من خلال زيارة بوابة الوظائف الحكومية، واتباع الخطوات التالية:

- الدخول على بوابة الوظائف الحكومية، مــن هــنـــــــــــا.

- اختيار الوظائف.

- الدخول على وظائف التربية والتعليم والتعليم الفني 2025.

- اختيار المحافظة التابع لها.

- تظهر لك كافة الشروط والمؤهلات المطلوبة.

- الضغط على تقديم طلب.

- الضغط على التأكيد في التسجيل في هذا الإعلان.

- كتابة البيانات المطلوبة.

- إدخال المحافظة.

- كتابة طريقة شغل الوظيفة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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