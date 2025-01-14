3 مدربين مرشحين لخلافة أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 12:45 مساءً - أقدم فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد على وضع قائمة مختصرة تضم 3 أسماء مرشحة لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تدريب النادي الملكي عقب الخسارة القاسية التي تعرض لها الفريق أمام الغريم التقليدي برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وكان ريال مدريد تلقى صدمة كبرى، بعد خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدفين، وهي النتيجة التي دفعت البعض للمطالبة بإحداث تغيير كبير على رأس الجهاز الفني الذي يقوده كارلو أنشيلوتي.

3 أسماء مرشحين لتدريب ريال مدريد

ورغم إسراع ريال مدريد في تجديد الثقة بالمدرب كارلو أنشيلوتي، تسيطر شكوك كبيرة على فلورنتينو بيريز حول مستقبل الأخير، وفرص مواصلة عمله مدربًا للنادي الملكي حتى نهاية الموسم أو لمواسم أخرى قادمة.

وفقًا لما ورد في "سبورت سكيدا" حدد فلورنتينو بيريز 3 أسماء لخلافة المدرب الإيطالي في تدريب ريال مدريد، عبر قائمة مختصرة تضمنت الفرنسي زين الدين زيدان، والإسبانيين راؤول جونزاليس وتشابي ألونسو، علمًا بأن الأخير يمثل الخيار المفضل للجميع في الوقت الراهن.

ورغم حصول المدرب الإيطالي على دعم الإدارة مؤخرًا، قد يقال من منصبه حال فشله في تحسين نتائج ريال مدريد في المرحلة المقبلة، مما قد يهدد فرصه في حصد الألقاب المحلية والأوروبية خلال الموسم الراهن.

أرقام ريال مدريد هذا الموسم

ومع احتلاله وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد (43) نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف أتلتيكو مدريد متصدر الترتيب، يعاني ريال مدريد بشدة في دوري أبطال أوروبا التي يحمل لقبها، باحتلاله المركز العشرين برصيد (9) نقاط من 3 انتصارات و3 هزائم في بطولته المفضلة.

مسيرة كارلو أنشيلوتي

ويُعد كارلو أنشيلوتي واحدًا من أبرز مدربي كرة القدم على مر التاريخ، حيث يملك مسيرة تدريبية مذهلة بصحبة ميلان ويوفنتوس وبارما ونابولي في الدوري الإيطالي، إلى جانب عمله مع تشيلسي وإيفرتون في إنجلترا، وباريس سان جيرمان في فرنسا، وبايرن ميونخ في ألمانيا. وصولًا إلى تدريب ريال مدريد عبر حقبتين مختلفتين.

جدير بالذكر أن المدرب الإيطالي يملك في جعبته (15) لقبًا مع ريال مدريد، منها 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ولقبين في الدوري الإسباني، كما فاز بجائزة أفضل مدرب في العالم 3 مرات خلال مسيرته، منها مرتين بصحبة الميرنجي.

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