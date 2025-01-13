الرياضة - 07:36 - عاجل.. قطر القطري يعلن التعاقد مع بيرسي تاو «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 07:36 مساءً - أعلن نادي قطر القطري بشكل رسمي، اليوم الاثنين، عن التعاقد مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو قادما من صفوف النادي الأهلي.

وتعاقد النادي القطري مع بيرسي تاو قادما من الأهلي قبل ستة أشهر من انتهاء عقده، ولم يعلن النادي رسميا حتى الآن عن ضم تاو، رغم أن تاو يتدرب بشكل منتظم لمباراته الأولى.

وقرر النادي القطري إضافة الجنوب إفريقي بيرسي تاو إلى قائمته بدلا من البرازيلي كارلينيوس.

وبحسب صحيفة العرب القطرية، سيتم ضم بيرسي تاو إلى تشكيلة المنتخب القطري بدلاً من البرازيلي كارلينيوس.

وأوضحت الصحيفة أن قطر تعاقد مع بيرسي تاو لمدة ستة أشهر، مع بند يسمح بتمديد العقد لموسمين إذا تألق.

ومن المنتظر أن يخوض بيرسي تاو أول مباراة له مع الفريق أمام النصر الإماراتي في كأس السوبر الإماراتي القطري يوم 17 يناير الجاري.