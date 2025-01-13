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اسم مفاجئ مرشح لخلافة أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد - أخبار كلمتك

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اسم مفاجئ مرشح لخلافة أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد - أخبار كلمتك

اسم مفاجئ مرشح لخلافة أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 05:30 مساءً - استقر نادي ريال مدريد الإسباني على خليفة الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الأول لكرة القدم، حال رحيله.

وتلقى أنشيلوتي انتقادات لاذعة، عقب خسارة ريال مدريد القاسية أمام برشلونة بنتيجة 2/5، في كأس السوبر الإسباني أمس الأحد، وطالب عدد كبير من الجماهير بإقالته.

أرقام أنشيلوتي مع ريال مدريد 

أنشيلوتي يتولى إدارة الفريق الملكي في فترة ثانية منذ عام 2021، بعد أن كان مدربًا للفريق بين 2013 و2015.

وخلال فترته الأولى، فاز بدوري أبطال أوروبا، ورغم إقالته، أعاده فلورنتينو بيريز رئيس النادي لتدريب الفريق مرة أخرى.

كانت الفترة الثانية أكثر نجاحًا لأنشيلوتي، حيث أضاف لقبين آخرين لدوري أبطال أوروبا إلى خزائنه، بالإضافة إلى الفوز بلقب الدوري الإسباني مرتين.

لكن هذا الموسم شهد نتائج متباينة. يحتل ريال مدريد المركز الثاني في الليغا خلف أتلتيكو مدريد، لكنه خسر مباراتي الكلاسيكو ضد برشلونة - في مسابقات مختلفة - بمجموع أهداف 9-2.

أما في دوري أبطال أوروبا، فقد فاز ريال مدريد بثلاث مباريات فقط من أصل ست مباريات في دور المجموعات، ولم يضمن بعد التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

مستقبل أنشيلوتي مهدد وخليفته اسم غير متوقع

هذا الوضع أثار تكهنات حول مستقبل أنشيلوتي، حيث إن ريال مدريد لا يُعرف بالصبر على المدربين الذين يفشلون في تحقيق البطولات الكبرى كل موسم، رغم أن النادي أعلن دعمه الكامل للمدرب بعد الخسارة أمام برشلونة أمس.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة Mundo Deportivo، تم تحديد خليفة أنشيلوتي بالفعل.

ووفقًا للتقارير، تم إبلاغ سنتياغو سولاري مدرب الفريق الأسبق بأنه "يجب أن يكون مستعدًّا" إذا قرر النادي إنهاء عقد أنشيلوتي.

وتولى سولاري تدريب ريال مدريد سابقًا بين أكتوبر 2018 ومارس 2019، حيث خسر ثماني مباريات من أصل 32 مباراة قادها قبل إقالته، ومع ذلك، ظل على علاقة بالنادي منذ مغادرته.

سولاري لعب للنادي الملكي بين 2000 و2005 ويظهر بانتظام في ملعب "سانتياغو برنابيو".

ويُقال إن سولاري تم إبلاغه بوضعه المحتمل كمدرب قادم بعد خسارة ريال مدريد 3-1 أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا، لكن أنشيلوتي نجح لاحقًا في تحسين أداء الفريق، والآن هو المرشح الأبرز لخلافة كارلو أنشيلوتي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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