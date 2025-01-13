دوري الكرة النسائية، مصدر يكشف سبب انسحاب المصري في آخر 8 دقائق أمام مسار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 05:30 مساءً - دوري الكرة النسائية، كشف مصدر في الجهاز الفني لفريق المصري البورسعيدي سبب انسحاب فريق الكرة النسائية بالنادي أمام فريق مسار قبل انتهاء وقت المباراة الأصلي بـ8 دقائق، والتي جمعتهما اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من دوري الكرة النسائية.

وبحسب المصدر فإن فريق المصري قرر الإنسحاب قبل إنتهاء المباراة ب8 دقائق مستهدفا إيصال رسالة إعتراض على قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة برفض طلب الفريق البورسعيدي بتأجيل المباراة بسبب إرتباط لاعبات الفريق بإمتحانات منتصف العام، وهو ما أغضب مسئولي المصري

إنسحاب فريق المصري أمام مسار بدوري الكرة النسائية

وقرر الجهاز الفني لفريق المصري عدم استكمال المباراة فى آخر 8 دقائق، وكانت النتيجة تقدم مسار بهدفين نظيفين، ليطلق الحكم صافرة النهاية محتسبًا المباراة لصالح مسار.

بهذه النتيجة رفع فريق مسار رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني خلف الاهلي، فيما بقى فريق المصري عند 8 نقاط.



وكان فريق المصري تقدم بطلب تأجيل المباراة لارتباط بعض لاعبيه بالامتحانات إلا أن لجنة المسابقات رفضت هذا الطلب وأكدت أن المباراة في موعدها.

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