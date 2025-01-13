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صافرة سودانية تدير مباراة بيراميدز ودجوليبا بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

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صافرة سودانية تدير مباراة بيراميدز ودجوليبا بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

صافرة سودانية تدير مباراة بيراميدز ودجوليبا بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 02:36 مساءً - تلقى نادي بيراميدز إخطارًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وطاقم حكام مباراة الفريق أمام دجوليبا المالي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

 

حكام مباراة بيراميدز ودجوليبا في دوري ابطال افريقيا

ويدير مباراة بيراميدز ودجوليبا طاقم حكام من السودان، بقيادة الحكم محمود علي إسماعيل، ويعاونه محمد عبد الله الحكم المساعد الأول، وعمر حامد المساعد الثاني، وصبري فاضل الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، محمد أحمد سليمان من السودان، ويراقب أداء الحكام بشير حساني من تونس، وإبراهيم بيلاسين المنسق العام من الجزائر، والمنسق الإعلامي محمد السيسي من مصر، وهشام الأمين المنسق الأمني من السودان.

 

موعد مباراة بيراميدز ودجوليبا بعد التأهل لربع نهائي دوري ابطال افريقيا

 

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره  دجوليبا المالي في التاسعة من مساء يوم السبت الموافق ١٨ يناير الجاري، باستاد الدفاع الجوي في ختام مباريات دور المجموعات من دوري الأبطال.

يذكر أن بيراميدز تأهل بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من دوري الأبطال بعد الفوز على ساجرادا الأنجولي بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى ١٠ نقاط.


 

وصول بعثة بيراميدز القاهرة

ووصلت بعثة فريق بيراميدز إلى القاهرة عائدة من أنجولا بعد الحادثة التي تعرضت لها الطائرة التي كانت تقل بعثة الفريق من أنجولا للقاهرة والتي كادت تودي بحياة لاعبي الفريق.

وأكد نادي بيراميدز وصول بعثة الفريق إلى القاهرة صباح اليوم قادمة من أنجولا بسلامة الله بعد الأزمة الطارئة التي حدثت لطائرة البعثة في أنجولا، واضطرارها للعودة إلى لواندا بعد سفر ساعتين بسبب تقلبات جوية ومطبات أحدثت حالات إغماء في صفوف البعثة.

 
وتأكدت سلامة جميع أفراد بعثة بيراميدز بعد الاطمئنان عليهم في أنجولا، وعادوا جميعا إلى القاهرة.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أنجولا في التاسعة مساء أمس الأحد في طريق العودة إلى القاهرة بعد خوض مباراة ساجرادا والتاهل لربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وعادت البعثة على متن طائرة خاصة في رحلة استغرقت قرابة ٩ ساعات تخللها ترانزيت للتزود بالوقود في مدينة كانو النيجيرية.

 

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طائرة بيراميدز تعود للهبوط اضطراريا إلى أنجولا بعد ساعتين من الإقلاع

واضطر فريق نادي بيراميدز إلى العودة مرة أخرى إلى مطار لواندا في العاصمة الأنجولية، بعد مغادرة الطائرة الخاصة بساعتين في رحلة العودة إلى القاهرة، بعد لقاء ساجرادا في دوري الأبطال.

 

نجاة بعثة بيراميدز من الموت

وبعد قرابة ساعتين من رحلة عودة بيراميدز إلى القاهرة التي كان مقررا لها أن تستغرق أكثر من ١٠ ساعات، تعرضت الطائرة لمطبات جوية عنيفة، وهبط الضغط الجوي في الكابينة، ما تعرض معه بعض أفراد البعثة للإغماء.

 

واضطرت طائرة بيراميدز للعودة مرة أخرى إلى لواندا في أنجولا، بسبب التقلبات الجوية والصغط القوي والمطبات الهوائية، وذلك للاطمئنان على الطائرة وعلاج أفراد البعثة المصابين.

 

 

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بيراميدز يتأهل الى ربع نهائي دوري الأبطال

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على مضيفه ساجرادا في أنجولا بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي، ليضمن بيراميدز التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه.

 

 يبدأ فريق بيراميدز تدريباته اليوم باستاد الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهته القادمة ببطولة الدوري المصري الممتاز  التي تجمعه بفريق غزل المحلة بعد غد الأربعاء.

ورفض الكرواتي يورتشيتش المدير الفني للفريق السماوي منح لاعبيه راحة سلبية رغم عودة الفريق من أنجولا صباح اليوم، وعدم الحصول على راحة رغم الحادث المروع الذي تعرضت له طائرة بعثة بيراميدز ولحظات الرعب التي عاشتها البعثة نظرا لضيق الوقت تحسبا لعدم تأجيل المباراة.

 

مباراة بيراميدز وغزل المحلة

ومن المنتظر أن تقام المباراة في الرابعة عصر الأربعاء المقبل ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي.  

وما زال هناك غموض حول مصير إقامة المباراة في موعدها بعد تأخر وصول البعثة إلى القاهرة، وهناك احتمالية لتأجيل اللقاء حال طلب بيراميدز ذلك.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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