الرياضة - 12:22 - أماكن وأسعار تطعيمات الحج والعمرة 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 12:22 مساءً - يبحث الكثير من الأشخاص الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة هذا العام، عن أماكن التطعيمات المطلوبة، لاستكمال الإجراءات اللازمة للتقديم لأداء مناسك الحج والعمرة.

تطعيمات الحج والعمرة 2025

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تطعيمات العمرة المطلوبة وفقًا لوزارة الصحة

حددت وزارة الصحة والسكان التطعيمات اللازمة التي يجب تلقيها كشرط للسفر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، أو زيارة مدن مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، والطائف. من أهم هذه التطعيمات هو لقاح الحمى الشوكية، الذي يجب الحصول عليه قبل السفر بـ 10 أيام، كما أوضحت الوزارة أن هذا القرار لن يُطبق على المسافرين قبل يوم 10 فبراير 2025.

تطعيمات الحجاج 2025

وبحسب بيان وزارة الصحة المصرية، فإنّ تطعيمات الحج والعمرة 2025، تضم العديد من اللقاحات وهي الالتهاب السحائي، والأنفلونزا الموسمية للحجاج الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا، ولقاح كورونا، ولقاح الحمى الصفراء، ولقاح الكوليرا.

الأوراق المطلوبة لتطعيمات الحج والعمرة 2025

ووضعت وزارة الصحة مجموعة من الشروط اللازمة للحصول على تطعيمات الحج والعمرة، وهي كالتالي:

- تقرير طبي مميكن ومعتمد: يجب أن يتم إصداره من أحد المستشفيات الحكومية، ويؤكد قدرة الشخص الصحية على أداء مناسك الحج.

- بطاقة صحية حديثة: يجب أن تُصدر من أحد مكاتب وزارة الصحة، ويجب أن تحتوي على تطعيم الالتهاب السحائي «إجباري لجميع الحجاج»، وتطعيم الإنفلونزا الموسمية «للحجاج الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا»، شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا، وشهادة QR-Code محدثة لعام 2025، وهي مطلوبة للحجاج الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

أماكن تطعيمات الحج والعمرة 2025

وتتم عملية التطعيم تحت إشراف وزارة الصحة لضمان صحة وسلامة المواطنين الراغبين في أداء العمرة أو الحج، من خلال المراكز التالية:

أسعار تطعيمات الحج والعمرة 2025

وأعلنت وزارة الصحة عن أسعار اللقاحات الأساسية التي يجب تلقيها للحصول على تطعيمات الحج والعمرة، وتختلف أسعار التطعيمات حسب النوع، وجاءت الأسعار كالتالي:

- لقاح الإنفلونزا الموسمية: 260 جنيها.

- لقاح الالتهاب السحائي: 670 جنيها.

- لقاح الحمى الصفراء: 1250 جنيها.

- لقاح الكوليرا: 360 جنيها.