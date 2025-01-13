الرياضة - 12:01 - أخر تحديث لـ «المعدن الأصفر».. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الإثنين 13 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 12:01 مساءً - سعر الذهب اليوم.. تشهد أسعار الذهب حالة من التذبذب وعدم الاستقرار منذ بداية عام 2025 الجاري، حيث يتأرجح سعر الذهب ما بين الانخفاض والارتفاع.

وارتفع سعر الذهب بـ منتصف تعاملات اليوم الإثنين 13 يناير 2025 بشكل طفيف في سوق الصاغة، وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 3257.25 جنيه للبيع، 3235.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم الإثنين 13 يناير 2025، سجل نحو 4342.75 جنيه للبيع، 4314.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم الإثنين 13 يناير 2025، سجل نحو 3981 جنيه للبيع، 3954.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 13 يناير 2025، سجل نحو 3800 جنيه للبيع، 3775 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم الإثنين 13 يناير 2025، سجل نحو 3257.25 جنيه للبيع، 3235.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب بيع وشراء

سعر الذهب عيار 14 اليوم الإثنين 13 يناير 2025، سجل نحو 2533.25 جنيه للبيع، 2516.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12 اليوم الإثنين 13 يناير 2025، سجل نحو 2171.5 جنيه للبيع، 2157.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9 اليوم الإثنين 13 يناير 2025، سجل نحو 1628.5 جنيه للبيع، 1617.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 13 يناير 2025، سجل نحو 30400 جنيه للبيع، 30200 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم الإثنين 13 يناير 2025، سجل نحو 2688.26 دولار للبيع، و 2687.99 دولار للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب بدون مصنعية

- سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4342 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3800 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3257 جنيها للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 30400 جنيه.

- سعر الذهب عالميا اليوم، سجل 2686 دولارا للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.