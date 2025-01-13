الرياضة - 12:01 - معرض الكتاب 2025.. موعد الافتتاح وأسعار وكيفية حجز التذاكر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 12:01 مساءً - معرض الكتاب 2025.. ينتظر الملايين من عشاق القراءة، انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، الحدث الثقافي الأبرز الذي يجمع مختلف الثقافات.

معرض القاهرة للكتاب 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص معرض القاهرة للكتاب 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد افتتاح معرض الكتاب 2025

ينطلق معرض القاهرة للكتاب 2025 بداية من يوم الخميس الموافق 23 يناير، وتستمر فعالياته حتى يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، بمركز مصر الدولي للمؤتمرات في التجمع الخامس.

سعر تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب عن سعر تذكرة دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، والتي تقدر بـ5 جنيهات فقط.

خطوات حجز تذاكر معرض الكتاب 2025

ويمكن حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الرابط الخاص بموقع معرض القاهرة للكتاب، من خلال الضغط هنـــــا.

- اختيار شراء التذكرة شراء تذكرة.

- تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة، وتشمل تسجيل رقم التليفون، البريد الإلكتروني.

- إرسال نسخة من التذكرة من رسالة نصية على واتساب ونسخة على البريد الإلكتروني، تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيادة.

تفاصيل معرض الكتاب 2025

وتنظم هيئة المصرية العامة للكتاب، معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 في دورته الـ 56، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويأتي معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 هذا العام تحت شعار: «اقرأ.. .في البدء كان الكلمة»، تم اختياره ليؤكد أهمية القراءة كنافذة للمعرفة والتنوير.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

وتقام الدورة الـ 56 معرض القاهرة للكتاب 2025، على مساحة 55 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم 6 صالات للعرض، ويشهد 600 فعالية متنوعة ضمن البرنامج الثقافي.

ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة إلى 1300 دار نشر، من 80 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 6150 عارضًا هذا العام.