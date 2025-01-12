رافينيا يسجل الهدف الخامس لبرشلونة في مرمى ريال مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 10:30 مساءً - كلاسيكو الأرض، سجل برشلونة الهدف الخامس عن طريق رفينيا في مرمى ريال مدريد بالدقيقة 47 مباراة الكلاسيكو في نهائي كأس السوبر الإسباني.

سجل كيليان مبابي الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 4، فيما سجل لامين يامال هدف التعادل لبرشلونة في مرمى ريال مدريد بالدقيقة 22، ثم سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 36

فيما أحرز رافينيا الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 40، ثم سجل بالدي الهدف الرابع في الدقيقة 45+9.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ميندي، أنطونيو روديجر، أوريلين تشواميني، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام، فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو.

وتقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة في السعودية.

وتمكن برشلونة من حسم التأهل بعد فوزه على أتلتيك بلباو بهدفين دون رد، بقيادة مدربه هانز فليك، فيما تغلب ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي، على ريال مايوركا بثلاثية نظيفة ليلاقي غريمه الكتالوني.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة



تقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في نهائي كأس السوبر الإسباني في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة



تذاع مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في نهائي كأس السوبر الإسباني عبر قنوات SSC NEWS HD، SSC HD1، SSC SD1، SSC HD5، MBC MASR 2.

وحقق ريال مدريد اللقب 3 مرات، بينما اكتفى غريمه برشلونة بالفوز مرة واحدة فقط.

ريال مدريد بطل نسخة 2020

كانت بداية السوبر الاسباني بنظامه الجديد في مدينة جدة عام 2020، حيث شارك ريال مدريد بصفته صاحب المركز الثالث في الدوري الإسباني.

والتقي الميرنجي نظيره فالنسيا، بطل كأس الملك حينها، في نصف النهائي، وتمكن من الانتصار بنتيجة 3-1 بفضل أداء قوي.

وفي المباراة النهائية، اصطدم الريال بجاره أتلتيكو في مواجهة انتهت بالتعادل السلبي خلال الوقتين الأصلي والإضافي، ليحسم الميرنجي اللقب بركلات الترجيح 4-1.

ريال مدريد بطل نسخة 2022

وفي نسخة 2022 بالرياض، شهدت مشاركة ريال مدريد كوصيف للدوري الإسباني، حيث واجه برشلونة في نصف النهائي في لقاء درامي انتهى (2-2)، وبالأشواط الإضافية، سجل فيدي فالفيردي هدف الحسم ليقود الملكي إلى النهائي.

وفي المباراة النهائية، تفوق ريال مدريد على أتلتيك بيلباو بهدفين نظيفين سجلهما لوكا مودريتش وكريم بنزيما ليظفر باللقب.

ريال مدريد بطل النسخة الأخيرة

في النسخة الأخيرة عام 2024 الماضي، دخل ريال مدريد البطولة كبطل الدوري الإسباني وكأس الملك، وواجه أتلتيكو في نصف النهائي في مباراة مثيرة انتهت بفوزه 5-3 بعد التمديد للأشواط الإضافية.

وفي النهائي، ضرب الميرنجي موعدًا ناريًا مع برشلونة، حيث قدم أداءً استثنائيًا حقق من خلاله انتصارًا كبيرًا بنتيجة 4-1، ليضيف اللقب الثالث عشر إلى خزائنه.

لقب برشلوني واحد بالنظام الجديد

وحقق برشلونة لقبًا وحيدًا في بطولة كأس السوبر الإسباني التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

جاء هذا التتويج في نسخة عام 2023 التي أُقيمت في الرياض، حيث تغلب الفريق الكتالوني على ريال مدريد في المباراة النهائية 3-1.

وسجل جافي هدفًا وصنع 2 آخرين، ليقود برشلونة لتحقيق اللقب الأول بالنظام الجديد.

وفي السطور التالية تستعرض كلمتك تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد قبل موقعة نهائي كأس السوبر الإسباني.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة قبل السوبر الإسباني

تواجه ريال مدريد وبرشلونة في 258 مباراة بجميع البطولات، استطاع الميرنجي الفوز في 106 مباريات، فيما فاز الفريق الكتالوني في 101 مباريات وحسم التعادل 51 لقاء.

ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة السابق، الهداف التاريخي للكلاسيكو بواقع 26 هدفا ويأتي خلفه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق بواقع 18 هدفا.

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