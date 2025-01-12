إمام عاشور يحتفي بتسجيله هاتريك أمام استاد أبيدجان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 09:55 مساءً - حرص إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي توجيه رسالة عبر حسابه الشخصي علي إنستجرام عقب تألقه مساء أمس أمام استاد أبيدجان في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت مباراة الأهلي واستاد أبيدجان تألق إمام عاشور حيث قاد الأحمر للفوز بثلاثية عقب تسجيله هاتريك في المباراة.

ونشر عاشور عدة صور له من المباراة بالاضافة لصورة كرة الهاتريك وعلق عليها " الحمدلله علي أول هاتريك ليا في تاريخي ومع النادي الأهلي والحمدلله علي الفوز.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسميًّا إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، للمرة التاسعة علي التوالي، بعد فوز فريق أورلاندو بايرتس علي شباب بلوزداد بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة ذاتها.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 10 نقاط بالفوز الذي حققه أمس، فيما ارتفع رصيد أورلاندو إلى 11 نقطة، وتجمد رصيد شباب بلوزداد عند 6 نقاط واستاد أبيدجان نقطة واحدة.

ويستضيف الأهلي بالقاهرة فريق أورلاندو في الجولة الختامية لمرحلة المجموعات يوم 18 من الشهر الجاري، حيث يتنافس الفريقان على صدارة المجموعة.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1-أورلاندو بايرتس 11 نقطة (5 مباريات)

2- الأهلي 10 نقاط (5 مباريات)

3- شباب بلوزداد 6 نقاط (5 مباريات)

5- إستاد أبيدجان نقطة ( 5 مباريات)

الأهلي يفوز على إستاد أبيدجان

افتتح إستاد أبيدجان التسجيل عن طريق سان جين كوري في الدقيقة 26 من تصويبة رائعة، فيما تعادل النادي الأهلي عن طريق إمام عاشور، بعد ما أكمل رأسية وسام أبو علي في الشباك بالدقيقة 53، وعاد إمام عاشور وسجل الهدف الثاني له وللأهلي في الدقيقة 73 عن طريق رأسية مميزة، وسجل إمام عاشور الهاتريك في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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