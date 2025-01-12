بالتنسيق مع الخارجية، وزارة الرياضة تنهي ترتيبات إقامة بعثة منتخب الناشئات بالكاميرون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 07:20 مساءً - أعلن محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، تنسيق الوزارة خلال الساعات الماضية مع وزارة الخارجية واتحاد الكرة المصري، لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بإقامة بعثة منتخب مصر الوطني للناشئات لكرة القدم في الكاميرون، وذلك في اطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجه المسؤولين بالوزارة للتنسيق مع وزارة الخارجية والتنسيق مع اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني ابو ريده، وقد تم بالفعل تسكين بعثة منتخب مصر وتغيير الفندق وفقا لرؤية الجهاز الفني لضمان توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات التي تضمن للاعبين والجهاز الفني تقديم أفضل أداء

الشباب والرياضة تعلن إقامة بطولة مصر والشرق الأوسط لسباقات السيارات بـ4 دول عربية

فيما انعقد المؤتمر السنوي الرابع لبطولة مصر والشرق الأوسط لسباقات السيارات، برعاية وزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع نادي السيارات والرحلات المصري، والذي شهد الإعلان عن توسع البطولة لتشمل أربع دول عربية هي: الإمارات، السعودية، الكويت، وعُمان.

كما تم خلال المؤتمر تكريم أبطال مصر والشرق الأوسط لسباقات السيارات عن عام 2024، بالإضافة لتكريم الشخصيات المؤثرة والمتسابقين المشاركين من مصر ودول عربية أخرى مثل الإمارات، السعودية، تونس، الكويت، وسوريا.

الشباب والرياضة تعلن إقامة بطولة مصر والشرق الأوسط لسباقات السيارات بـ4 دول عربية، كلمتك

تأتي البطولة في إطار أجندة وزارة الشباب والرياضة لتعزيز الفعاليات الرياضية والسياحية، وتسليط الضوء على رياضة السيارات كجزء من التطوير الرياضي في مصر والمنطقة.

الشباب والرياضة تعلن إقامة بطولة مصر والشرق الأوسط لسباقات السيارات بـ4 دول عربية

وفي كلمته، استعرض كابتن سامح عبد القوي، المنظم العام للبطولة، إنجازات منظومة "REV IT UP" على مدار العقد الماضي، مشيرًا إلى دور البطولة في دعم فئات الجونيورز (الأطفال)، وتمكين ذوي الهمم، وتعزيز مشاركة العنصر النسائي في رياضة السيارات.

الشباب والرياضة تعلن إقامة بطولة مصر والشرق الأوسط لسباقات السيارات بـ4 دول عربية

يُعد هذا التوسع خطوة مهمة في تعزيز التعاون الرياضي العربي وتطوير رياضة السيارات، مما يضع البطولة في مكانة مميزة على مستوى الشرق الأوسط.

لجان تفتيش وزارة الرياضة تفحص شكاوى أعضاء مركز شباب التجمع الأول

فيما توجهت اليوم لجنة مشكلة من المختصين بوزارة الشباب والرياضة الى مركز التنمية الشبابية بالتجمع الأول لفحص ومعاينة شكاوى الأعضاء والمستفيدين من خدمات المركز.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن لجان التفتيش في مركز شباب التجمع الأول، تأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على حتمية تطبيق أعلى معايير الحوكمة في جميع المؤسسات الرياضية والشبابية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وإحكام الرقابة على أعمال الهيئات الشبابية، والتحقق من تطبيقها للوائح والقوانين المنظمة لأعمالها، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة، وتعزيز الشفافية والنزاهة في جميع التعاملات.

لجان تفتيش وزارة الرياضة تفحص شكاوى أعضاء مركز شباب التجمع الأول

وأضافت وزارة الشباب والرياضة بأن المتابعة المستمرة لكافة الهيئات الرياضية والشبابية، للقيام بأعمال التفتيش المالي والإداري، والوقوف على أوجه القصور ومقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لوضع تصور للتطوير ومؤشرات لقياس الأداء، ومعرفة مدى الكفاءة والفاعلية.

لجان تفتيش وزارة الرياضة تفحص شكاوى أعضاء مركز شباب التجمع الأول

وقامت اللجنة بلقاء عدد من الأعضاء العاملين بالمركز والاستماع لشكواهم ضد مجلس ادارة المركز، والوقوف على طبيعة المشكلات التي يتضررون منها بالمركز، هذا ومن المقرر إستمرار قيام اللجنة في اعمالها بغرض فحص كافة الشكاوى والموضوعات ذات الشأن بالشكوي والتحقق منها.

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