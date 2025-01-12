الرياضة - 10:50 - «فيديوهات مخلة في شقة التجمع».. القصة الكاملة للقبض على هدير عبد الرازق وأوتاكا ووالدها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 10:50 صباحاً - هدير عبد الرازق.. لم تكتف البلوجر هدير عبد الرازق، بصدور حكمًا قضائيًا بسجنها عامًا، وإثارتها للجدل المعتادة عليها منذ لحظة ظهورها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرها فيديوهات وصورًا مخلة تظهر خلالها مفاتن جسدها، لتحرض بها على الفسق والفجور، قبل أن ينشر فيديو مخل لها ليتداوله البعض وسط غضب واستياء العديد من مشاهديه، حتى وصل الأمر لتسببها في وقف برنامج الإعلامية ياسمين الخطيب، عقب استضافتها لها، لتستكمل حلقات سلسلة الفضائح المعتادة عليها بخطف واحتجاز خطيبها لتصويره مقاطع مخلة لها.

البلوجر هدير عبد الرازق

أصوات صراخ وشجار خرجت من وحدة سكنية بمنطقة التجمع الأول، تقطنها البلوجر هدير عبد الرازق، لم يهتم بها الجيران في بادئ الأمر، لكن مع ارتفاع الأصوات التي كادت أن تصل أرجاء الحي الراقي، استشاط الجيران غضبًا، ليقرروا إبلاغ الشرطة، لمعرفة الأمر، وعما يدور داخل تلك الشقة.

تفاصيل حبس هدير عبد الرازق

دقائق معدودة كانت كفيلة لانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين وجود مشاجرة بين البلوجر المعتادة على إثارة الجدل بفيديوهاتها وصورها المخلة، وخطيبها السابق محمد أوتاكا، لتصطحب تلك القوة الطرفين إلى ديوان قسم شرطة التجمع الأول، قبل أن تعود السكينة والهدوء إلى العقار من جديد.

فيديو هدير عبد الرازق

خلال التحقيقات التي أجريت داخل قسم الشرطة، اتهمت البلوجر هدير عبد الرازق، خطيبها السابق - أوتاكا-، بأنه التقط لها صورًا وفيديوهات مخلة، علاوة على أنها هددها بها لابتزازها مخبرًا إياها بأنه سوف ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحضوره لديها بمنزلها للوصول إلى حلول لمنعه من فعل ذلك.

خطف واحتجاز أوتاكا

أقوال - صاحبة الفيويوهات المخلة-، نفاها خطيبها السابق - أوتاكا-، جملة وتفصيلًا، ليتهمها خلال التحقيقات باحتجازه، وإجباره على توقيع إيصالات أمانه، قبل أن يخبرهم بأنه كان متزوجها عرفيًا من ثم قدم ورقة زواجهما العرفي أمام رجال المباحث.

عرض على النيابة العامة

اتهامات متبادلة بين الطرفين ورفض كل منهما التصالح مع الآخر، والإصرار على تحرير كل منهما محضرًا ضد الآخر، ليتهمه بالاتهامات المشار إليها، قرر معها مأمور قسم التجمع الأول تحرير محضر بالواقعة، ليتم احتجازهما داخل أحد حجزات القسم، لحين عرضهما على النيابة العامة، اليوم الأحد للتحقيق معهما.

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