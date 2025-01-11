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توماس جروتر يحضر مران الزمالك ويبدأ مهام عمله عقب لقاء بلاك بولز - أخبار كلمتك

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توماس جروتر يحضر مران الزمالك ويبدأ مهام عمله عقب لقاء بلاك بولز - أخبار كلمتك

توماس جروتر يحضر مران الزمالك ويبدأ مهام عمله عقب لقاء بلاك بولز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 06:11 مساءً - حرص السويسري توماس جروتر مدرب حراس مرمى الزمالك الجديد، على حضور مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا لمباراة بلاك بولز بطل موزمبيق المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

توماس جروتر يحضر مران الزمالك، كلمتك
توماس جروتر يحضر مران الزمالك، كلمتك
توماس جروتر يحضر مران الزمالك، كلمتك
توماس جروتر يحضر مران الزمالك، كلمتك

وحرص على مصافحة عماد المندوه مدرب الحراس الذي يتولى المسئولية بصورة مؤقتة، وتعرف على حراس مرمى الفريق الأبيض، وتسلم تقريرًا من المندوه عن الحراس والفترة الماضية.

ومن المقرر أن يبدأ جروتر مهام عمله عقب مباراة بلاك بولز المرتقبة في بطولة كأس الكونفدرالية الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق  غدا الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

توماس جروتر يحضر مران الزمالك، كلمتك
توماس جروتر يحضر مران الزمالك، كلمتك
توماس جروتر يحضر مران الزمالك، كلمتك
توماس جروتر يحضر مران الزمالك، كلمتك

 

توماس جروتر يحضر مران الزمالك، كلمتك
توماس جروتر يحضر مران الزمالك، كلمتك

 

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

ويواجه الزمالك نظيره بلاك بولز غدا الأحد في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

توماس جروتر يحضر مران الزمالك، كلمتك
توماس جروتر يحضر مران الزمالك، كلمتك

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز 

تنقل مباراة الزمالك وبلاك بولز في مجموعات الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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