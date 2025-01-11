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عمر مرموش يسجل الهدف الأول لـ فرانكفورت في شباك سانت باولي - أخبار كلمتك

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عمر مرموش يسجل الهدف الأول لـ فرانكفورت في شباك سانت باولي - أخبار كلمتك

عمر مرموش يسجل الهدف الأول لـ فرانكفورت في شباك سانت باولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 06:10 مساءً - سجل عمر مرموش الهدف الأول لـ آينتراخت فرانكفورت في شباك سانت باولي بالدقيقة 32 من المباراة التي تقام مساء اليوم السبت، على ملعب ميلرنتور، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشرة من الدوري الألماني - البوندسليجا.

تشكيل سانت باولي ضد فرانكفورت 

نيكولا فاسيلج، ديفيد نيميث، هاوكي واهل، مانوليس ساليكاس، فيليب تريو، كارل بوخالفة، جاكسون إيرفين، إيريك سميث، دافيد سيناني، مورجان جويلفاوجي، أولادابو أفولايان.

تشكيل فرانكفورت أمام سانت باولي 

كيفن تراب، راسموس كريستنسن، روبن كوخ، آرثر ثياتي، ننامدي كولينز، ناثانيال براون، هوجو لارسون، إلياس السخيري، ماريو جوتزه، عمر مرموش، هوجو إيكيتيكي.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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