وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى الرياض للمشاركة في اجتماعات حول الوضع في سوريا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى الرياض للمشاركة في اجتماعات حول الوضع في سوريا - أخبار كلمتك

كارثة.. مقتل واصابة العشرات بانفجار محطات الغاز - أخبار كلمتك

كارثة.. مقتل واصابة العشرات بانفجار محطات الغاز - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - هشام حنفي: إمام عاشور لو ركز في الملعب فقط سيكون رقم 1 في مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - هشام حنفي: إمام عاشور لو ركز في الملعب فقط سيكون رقم 1 في مصر - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، تعادل ميلان وكالياري 1-1 - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، تعادل ميلان وكالياري 1-1 - أخبار كلمتك

إشبيلية يتعادل مع فالنسيا 1-1 في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

إشبيلية يتعادل مع فالنسيا 1-1 في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

الأميك يكشف بالأرقام إجمالي مبيعات السيارات الهاتشباك بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

الأميك يكشف بالأرقام إجمالي مبيعات السيارات الهاتشباك بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

متحدث فتح: الجهود المصرية باتت ضاغطة أكثر على إسرائيل لإتمام صفقة تبادل المحتجزين - أخبار كلمتك

متحدث فتح: الجهود المصرية باتت ضاغطة أكثر على إسرائيل لإتمام صفقة تبادل المحتجزين - أخبار كلمتك

الميزان: ستحصل على دعم خاص.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الميزان: ستحصل على دعم خاص.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة، الأرصاد تكشف حالة الطقس فى القاهرة غدًا - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة، الأرصاد تكشف حالة الطقس فى القاهرة غدًا - أخبار كلمتك

قبيلة عشال ترفض طلب عسكري للانتقالي - أخبار كلمتك

قبيلة عشال ترفض طلب عسكري للانتقالي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الهلال يستعيد صدارة الدوري السعودي بعد الفوز على العروبة بخماسية (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الهلال يستعيد صدارة الدوري السعودي بعد الفوز على العروبة بخماسية (فيديو) - أخبار كلمتك

الهلال يستعيد صدارة الدوري السعودي بعد الفوز على العروبة بخماسية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 06:10 مساءً - فاز فريق الهلال السعودي على  العروبة بنتيجة 5-0 ، في المباراة التي  أقيمت على ملعب العروبة، ضمن مباريات الجولة الـ14 للدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز روبن نبفيس الهدف الأول للهلال في الدقيقة 11 من ركلة جزاء.

وأحرز الهدف الثاني علي البليهي في الدقيقة 48.

وأضاف رينان لودي في الدقيقة 68.

بينما أحرز الهدف الرابع  والخامس للهلال ماركوس ليوناردو في الدقيقة 75 و78

 

تشكيل الهلال أمام العروبة 

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: جواو كانسيلو، البليهي، كوليبالي، لودي.

الوسط: ناصر الدوسري، سافيتش، نيفيز.

الهجوم: مالكوم، ليوناردو، محمد القحطاني

وودع الهلال بطولة كأس الملك أمام الاتحاد بنتيجة 3-1، بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

واستعاد الهلال المركز الاول في ترتيب الدوري   الدوري السعودي برصيد 39 نقطة بدلا من اتحاد جدة بفارق نقطة ويحتل العروبة المركز الـ14 بـ13 نقطة.

 المباراة تأتي  بعد أيام من خسارة الهلال أمام الاتحاد بركلات الترجيح 3-1 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 في الدور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.


والتقى الفريقان 4 مرات، فاز الهلال في 3 مباريات والعروبة بمباراة واحدة.

كان نادى الهلال قد اعلن غياب مهاجمه الصربى ألكسندر ميتروفيتش لمدة 3 أسابيع بعد الإصابة التي تعرض لها أمام الاتحاد، ويتصدر ميتروفيتشش جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 12 هدفًا قبل فترة التوقف الشتوية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق