تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة بلاك بولز بالكونفيدرالية غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 06:10 مساءً - عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم السبت على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بلاك بولز بطل موزمبيق غدا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تدريبات لاعبي الزمالك قبل مواجهة بلاك بولز بالكونفيدرالية غدا، كلمتك

تدريبات لاعبي الزمالك قبل مواجهة بلاك بولز بالكونفيدرالية غدا، كلمتك

وتحدث المدير الفني للفريق عن أهمية المباراة وشدد على ضرورة تحقيق الفوز في اللقاء من أجل حسم التأهل للدور التالي.

وتوجه جروس بالشكر لعماد المندوه مدرب حراس الفريق على المجهود الذي بذله مع الفريق قبل تولي توماس جروتر المسؤولية في الفترة المقبلة.

وفي نهاية الجلسة شرح المدير الفني بعض التعليمات الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعدادًا للقاء بطل موزمبيق.

تدريبات لاعبي الزمالك قبل مواجهة بلاك بولز بالكونفيدرالية غدا، كلمتك

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها غدا الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تدريبات لاعبي الزمالك قبل مواجهة بلاك بولز بالكونفيدرالية غدا، كلمتك

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

ويواجه الزمالك نظيره بلاك بولز غدا الأحد في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تدريبات لاعبي الزمالك قبل مواجهة بلاك بولز بالكونفيدرالية غدا، كلمتك

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز

تنقل مباراة الزمالك وبلاك بولز في مجموعات الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.