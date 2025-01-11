دوري أبطال أفريقيا، صن داونز يفوز على مانيما يونيون 2-1 بالوقت القاتل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 05:16 مساءً - دوري أبطال أفريقيا، حقق فريق صن داونز فوزا غاليا على نظيره مانيما يونيون بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ملعب الشهداء في الكونغو ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا.

افتتح مانيما يونيون التسجيل عن طريق جافت كيتامبا في الدقيقة 39، قبل أن يعود صن داونز ويسجل هدفين عن طريق بيتر شالوليلي في الدقيقة83 وإكساوسيا مواندا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا

1- الجيش الملكي 8 نقاط ( 4 مباريات)

2- صن داونز 8 نقاط (5 مباريات)

3- الرجاء 4 نقاط (4 مباريات)

4- مانيما يونيون 3 نقاط ( 5 مباريات)

تشكيل صن داونز أمام مانيما يونيون

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