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الرياضة - 04:22 - حالة طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:22 - حالة طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:22 - حالة طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 04:22 مساءً - حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة طقس الساعات المقبلة، بسبب زيادة فرص سقوط الأمطار وقدوم نوة الفيضة الكبرى، التي تضرب المدن المطلة على البحر المتوسط.

حالة طقس الساعات المقبلة

تتوقع الهيئة أن تشهد الساعات المقبلة انخفاض درجات الحرارة أثناء فترات الليل، ليسود طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

طقس الساعات المقبلة

طقس الساعات المقبلة

ومع مرور الساعات المقبلة تضرب نوة الفيضة الكبرى، الإسكندرية والسواحل الشمالية، التي تعد واحدة من أخطر وأشد النوات التي تشهد المدن المطلة على البحر المتوسط في الشتاء.

نوة الفيضة الكبرى 2025

وتؤثر النوة على حركة الرياح وزيادة نشطها، على ارتفاع الأمواج وحركة الملاحة البحرية، وتجلب معها أمطار غزيرة وموجة صقيع تعم كافة الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وكشفت الهيئة عن أماكن سقوط الأمطار اليوم، مشيرة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس قد تصل إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

سقوط أمطار

نصائح الأرصاد للمواطنين أثناء سقوط الأمطار

ووجهت الأرصاد عدة نصائح للمواطنين أثناء سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على كافة البلاد، والتي جاءت كالآتي: «عدم الخروج من المنزل أثناء هطول الأمطار إلا للضرورة القصوى، الابتعاد عن لمس أعمدة الإنارة أو الاقتراب منها منعًا لوقوع حوادث الصعق، والابتعاد عن أسلاك الكهرباء المكشوفة، أو الواقعة على الأرض، والقيادة بهدوء على الطرق أثناء سقوط الأمطار لعدم حدوث انزلاق، وترك مسافات آمنة بين السيارات».

طقس الساعات المقبلة

حالة البحرين الأحمر والمتوسط اليوم

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم السبت 11 يناير 2025

درجات الحرارة اليوم السبت 11 يناير 2025
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 19 11
العاصمة الإدارية 20 10
6 أكتوبر 19 10
بنها 18 11
دمنهور 18 11
وادي النطرون 19 10
كفر الشيخ 18 10
المنصورة 18 11
الزقازيق 19 11
شبين الكوم 18 10
طنطا 18 10
دمياط 20 12
بورسعيد 20 13
الإسماعيلية 21 10
السويس 21 11
العريش 20 07
رفح 19 07
رأس سدر 21 11
نخل 19 04
كاترين 13 -01
الطور 21 10
طابا 21 06
شرم الشيخ 23 13
الإسكندرية 19 09
العلمين 18 09
مطروح 19 10
السلوم 20 09
سيوة 19 08
رأس غارب 23 12
الغردقة 24 14
سفاجا 25 14
مرسى علم 24 14
شلاتين 25 17
حلايب 24 17
أبو رماد 25 15
رأس حدربة 24 17
الفيوم 20 10
بني سويف 20 09
المنيا 20 06
أسيوط 20 07
سوهاج 21 08
قنا 22 09
الأقصر 22 10
أسوان 23 11
الوادي الجديد 24 10
أبو سمبل 23 11

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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