وزير الرياضة يشارك في اجتماعات الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية بإيطاليا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 03:20 مساءً - يشارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية FASU وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية FISU في اجتماعات الاتحاد الدولي بمدينة تورينو الإيطالية، علي هامش تنظيم دورة الألعاب العالمية الجامعية الشتوية التي يتم افتتاحها بعد غدًا الإثنين.

ويشارك وزير الشباب والرياضة في اجتماع اللجنة المنظمة مع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، واجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، وافتتاح دورة الألعاب العالمية الجامعية الشتوية.

وزير الرياضة يشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية بإيطاليا

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية المصرية ل الرياضة الجامعية على المستوى الإفريقي، مشيرًا إلى وجود رؤية واضحة لتعزيز مكانة الرياضة الجامعية على المستوى الإفريقي، وذلك من خلال توفير الدعم اللازم للاتحادات القارية وتطوير مواردها.

وزير الرياضة يشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية بإيطاليا

أشار الدكتور أشرف صبحي إلى الدور الريادي الذي تلعبه مصر في دعم الرياضة الجامعية على المستوى الإفريقي، وتعزز مكانتها كقوة مؤثرة في هذا المجال، وذلك من خلال استضافة العديد من الفعاليات الرياضية وتقديم الدعم اللوجستي والفني للاتحادات القارية، لخدمة مصالح الشباب في القارة الأفريقية.

وزير الرياضة يشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية بإيطاليا

ومن المقرر أن يعرض رئيس الاتحاد الأفريقي تقرير عن أهم الأحداث الرياضية التي نظمها الاتحاد الأفريقي خلال الفترة الماضية، ومنها تنظيم دورة الألعاب الأفريقية للجامعات FASU GAMES في مدينة لاجوس النيجيرية خلال شهر سبتمبر 2024، وتنظيم بطولة أفريقيا 3 x 3 لكرة السلة بالعاصمة الأوغندية كمبالا، واجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي.

وزارة الرياضة تحقق في تعيين رئيس اتحاد الجمباز لنجله في اللجنة الفنية للأيروبيك

بينما أعلنت وزارة الشباب والرياضة، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجه قطاع الرياضة والرقابة والمعايير والتفتيش والشئون القانونية بالوزارة بالتحقق واتخاذ الإجراءات القانونية حول حقيقة تعيين إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز لنجله في اللجنة الفنية للأيروبيك.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن تدخل الدكتور أشرف صبحي يأتي بعد ما تناقلته وسائل الإعلام، بأن إيهاب أمين، رئيس اتحاد الجمباز، أثار غضب أعضاء الجمعية العمومية الخاصة بالاتحاد، بسبب نجله سيف بعدما قرر تعيينه عضوا في اللجنة الفنية للأيروبك في الاتحاد المصري، رغم عدم ممارسته للعبة الأيروبيك حسب الأخبار المتداولة.



بسبب شكاوى الأعضاء، لجنة من وزارة الرياضة تتوجه لمركز شباب التجمع الأول

فيما أعلنت وزارة الشباب والرياضة،توجه لجنة من الرقابة والمعايير ومراكز الشباب بالوزارة إلي مركز التنمية الشبابية بالتجمع الأول، للتحقيق في الشكاوى المقدمة للوزارة من قبل الأعضاء أو المستفيدين من خدمات المركز.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذا التحرك يأتي بناءً على تعليمات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، حيث ستقوم اللجنة بالتحقق وفحص كافة الموضوعات ذات الشأن بالشكوي المقدمة للوزارة ضد مجلس إدارة المركز في قضايا تتعلق بالإدارة، أو الخدمات المقدمة، أو المشكلات في المرافق، أو حتى وجود تجاوزات إدارية.

شدد وزير الشباب والرياضة للجنة بضرورة المراجعة والاطلاع على تفاصيل الشكاوى المقدمة وتحليلها، زيارة المركز لتقييم الوضع على الأرض، ومراجعة المرافق والأنشطة والخدمات، التحدث مع الإدارة والموظفين لمعرفة ملابسات الشكاوى، مقابلة الأعضاء لسماع آرائهم بشكل مباشر حول المشكلات المطروحة، مع ضرورة إعداد تقرير شامل يُرفع للوزارة متضمنًا النتائج والتوصيات اللازمة لتحسين الوضع.

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