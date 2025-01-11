الرياضة - 02:11 - تطورات جديدة في مفاوضات مانشستر سيتي لضم عمر مرموش.. الحسم يقترب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 02:11 مساءً - أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، اليوم السبت، اقتراب مانشستر سيتي من حسم صفقة النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "عمر مرموش قريب من الانضمام لمانشستر سيتي!".

وأضاف: "تتقدم المحادثات الشفهية بسرعة مع آينتراخت فرانكفورت ومانشستر سيتي على أمل إتمام الاتفاق الرسمي الأسبوع المقبل".

وأكمل: "وافق مانشستر سيتي بنسبة 100% على الشروط الشخصية مع عمر. يرى بيب أيضًا أنه اللاعب المثالي ليحل محل جوليان ألفاريز".

ووقع فولفسبورج مع عمر مرموش من نادي وادي دجلة في عام 2017، وعانى النجم المصري في بداية الاحتراف، وقضى جزءًا كبيرًا من وقته مع فريق فولفسبورج ب في الدرجة الرابعة الألمانية.

وحتى انضمامه إلى فرانكفورت في عام 2023، سجل مرموش ثمانية أهداف في 62 مباراة بالدوري الألماني.

ومع فريقه الحالي آينتراخت فرانكفورت سجل عمر مرموش 25 هدفًا في 44 مباراة بالدوري، وبفارق هدف واحد فقط خلف هاري كين في سباق الحذاء الذهبي في الدوري الألماني هذا الموسم.