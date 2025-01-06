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الرياضة - 08:52 - الرئيس السيسي للمصريين: خافوا على بلدكم لو كان المسئول عنكم ايدو اتعاصت بالدم أو أخذت أموال الناس والحمدلله لا دي موجودة ولا دي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:52 - الرئيس السيسي للمصريين: خافوا على بلدكم لو كان المسئول عنكم ايدو اتعاصت بالدم أو أخذت أموال الناس والحمدلله لا دي موجودة ولا دي - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:52 - الرئيس السيسي للمصريين: خافوا على بلدكم لو كان المسئول عنكم ايدو اتعاصت بالدم أو أخذت أموال الناس والحمدلله لا دي موجودة ولا دي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 08:52 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: «أنا بقول للمصريين متخافوش على بلدكم إلا في حالة واحدة بس، لو كان المسؤول عنكم إنسان مش كويس، أو لو كانت إيدو متعاصة بدم الناس خافوا على بلدكم، أو لو كانت إيدوا واخدة أموال الناس خافوا على بلدكم ، مؤكدا: «والحمد لله لا دي موجودة ولا دي موجودة».

وأشار الرئيس السيسي خلال كلمته باحتفالية قداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي بثتها قناة «إكسترا نيوز»: «قداسة البابا ليه مكانة كبيرة في قلبي واحترام كبير أوي»

وكرر الرئيس السيسي في نهاية الاحتفالية هذه الجملة: «مصر دولة كبيرة أوي».

احتفالية عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة

ويشارك في الاحتفالية عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة والكتاب والصحفيين ورؤساء الكنائس والأقباط من مختلف المحافظات، وسط رعاية فريق الكشافة بالكنيسة.

يذكر أن الرئيس السيسي زار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 11 مرة لتهنئة الأقباط ونشر رسالة السلام والمحبة والطمأنينة، ولترسيخ روح الوحدة الوطنية بين جموع المصريين.

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بث مباشر.. احتفالية عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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