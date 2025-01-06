الرياضة - 07:37 - بدء صلوات قداس عيد الميلاد المجيد 2025 بكاتدرائية ميلاد المسيح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 07:37 مساءً - بدأت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، صلوات عيد الميلاد المجيد، التي يرأسها البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمشاركة عدد من الآباء أساقفة المجمع المقدس والآباء الكهنة والشمامسة، وحضور كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين والدبلوماسيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة والإعلاميين.

واستعدت الكنيسة الأرثوذكسية لاستقبال قداس عيد الميلاد المجيد لعام 2025

عيد الميلاد المجيد 2025

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تعليمات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لحضور قداس عيد الميلاد المجيد 2025

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية معلومات مهمة للمصلين الراغبين في حضور قداس عيد الميلاد المجيد لعام 2025 في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

1-ضرورة حمل الدعوات المعتمدة

اكدت الكنيسة أنه لن يُسمح بالدخول إلا لحاملي الدعوات المعتمدة والمختومة من الجهات المنظمة.

وتأتي هذا الإجراء لضمان التنظيم وتوفير مساحة كافية داخل الكاتدرائية للمصلين.

ويُنصح الحضور بالتأكد من اصطحاب الدعوات لتجنب أي عراقيل.

2- الالتزام بمواعيد الدخول

أعلنت الكنيسة أن أبواب الكاتدرائية ستُفتح في تمام الساعة الخامسة مساءً عبر بوابة رقم 3، ولن يُسمح بالدخول قبل هذا الموعد.

تبدأ صلوات قداس عيد الميلاد في الساعة السابعة مساءً، لذا يُفضل الحضور مبكرًا لتجنب الازدحام وضمان الدخول بسلاسة.

3- وسائل النقل المفضلة

تشجع الكنيسة المصلين على استخدام السيارات الخاصة أو الحافلات التي توفرها الكنائس المحلية للوصول إلى الكاتدرائية. تم تخصيص أماكن لوقوف السيارات خارج الكاتدرائية، وسيُطلب من الحضور استكمال طريقهم سيرًا على الأقدام.

4-المستندات المطلوبة عند الدخول

يجب على الحضور إحضار أصل بطاقة الرقم القومي كإجراء أمني وتنظيمي.

هذا يهدف إلى تسهيل عملية التحقق وضمان أمن الحاضرين.

5-تعليمات أمنية صارمة

تضمنت تعليمات الكنيسة قائمة بالممنوعات، حيث يحظر حمل أي أدوات حادة أو مواد قد تشكل خطرًا، مثل «القصافات أو سرنجات الأنسولين».

تأتي هذه الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين الاحتفالية وضمان سلامة الجميع.

6-تنظيم الدخول والخروج

وضع خطة دقيقة لتنظيم عملية الدخول والخروج من الكاتدرائية.

ويُنصح المصلون بالالتزام بالإرشادات التي يوجهها القائمون على التنظيم لتجنب التكدس والحفاظ على انسيابية الحركة.

البابا تواضروس الثاني يترأس القداس

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة والشمامسة. ومن المتوقع حضور شخصيات عامة ومسؤولين للمشاركة في هذه المناسبة الدينية الهامة.

أجواء من الروحانية والتنظيم

يأتي قداس عيد الميلاد المجيد لهذا العام وسط استعدادات كبيرة وأجواء من الفرحة الروحية، حيث تعمل الكنيسة على توفير جميع سبل الراحة للحضور مع ضمان أعلى مستويات الأمن والتنظيم.