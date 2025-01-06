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الرياضة - 07:17 - بعد استقالته من منصبه.. «رئيس وزراء كندا» يعلق عمل البرلمان لـ 24 مارس |تفاصيل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:17 - بعد استقالته من منصبه.. «رئيس وزراء كندا» يعلق عمل البرلمان لـ 24 مارس |تفاصيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:17 - بعد استقالته من منصبه.. «رئيس وزراء كندا» يعلق عمل البرلمان لـ 24 مارس |تفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 07:17 مساءً - ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أن جاستن ترودو رئيس وزراء كندا يعلن استقالته من منصبه كزعيم للحزب الليبرالي الحاكم.

وأفادت التقارير الإعلامية، بأن «ترودو» سيبقى في منصبه كرئيسًا لوزراء كندا حتى يتم اختيار زعيم جديد للحزب، مشيرة إلى أنه تم تعلق عمل البرلمان حتى الاثنين الموافق 24 مارس 2025.

وقال «ترودو»: «طوال مسيرتي المهنية، كل نجاح حققته أصبح ممكنًا بفضل دعم وتشجيع عائلتي، وبالأمس أثناء العشاء شاركت هذا القرار مع أطفالي، واليوم أشاركه معكم: أنوي الاستقالة من منصبي كزعيم للحزب الليبرالي الكندي ورئيس وزراء كندا، بمجرد أن ينتخب الحزب زعيمًا جديدًا»، وفقًا لروسيا اليوم.

وأضاف: «أنا لن أكون الشخص المناسب لخوض الانتخابات القادمة، لذلك الحزب الحاكم سيختار رئيس وزراء جديد الفترة المقبلة»، مشيرًا إلى أنه ابتعد عن خوض المعارك الحزبية الداخلية، من أجل مصلحة البلاد.

وفي وقت سابق، أعلنت تقارير إعلامية، أن الحزب الليبرالي الذي يتزعمه رئيس وزراء كندا المستقيل والمكون من أكثر من 50 نائبًا، عقدوا اجتماع وتوصلوا وبالإجماع على ضرورة استقالة جاستين ترودو من منصبه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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