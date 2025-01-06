الرياضة - 07:17 - بث مباشر.. احتفالية عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 07:17 مساءً - بدأ الآن البث المباشر لاحتفالية قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح الذي تقيمه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية القداس.
احتفالية عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة
ويشارك في الاحتفالية عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة والكتاب والصحفيين ورؤساء الكنائس والأقباط من مختلف المحافظات، وسط رعاية فريق الكشافة بالكنيسة.
يذكر أن الرئيس السيسي زار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 11 مرة لتهنئة الأقباط ونشر رسالة السلام والمحبة والطمأنينة، ولترسيخ روح الوحدة الوطنية بين جموع المصريين.
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