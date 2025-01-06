الشباب يضرب الفيحاء بثنائية ويتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 07:16 مساءً - كأس خادم الحرمين، حقق الشباب السعودي فوزا مستحقا على حساب نظيره الفيحاء، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي الشباب بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

سجل هدفي الشباب كل من دانييل بودينسي في الدقيقة 2، عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 27، أمام هدف الفيحاء الوحيد فسجله اللاعب نخير الرشيدي في الدقيقة 88

بهذا الفوز يكون فريق الشباب ثاني المتأهلين لنصف نهائي كأس خادم الحرمين، بعد أن سبقه الرائد بالفوز على الجبلين بركلات الترجيح 4-3 بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما

تشكيل فريق الشباب أمام الفيحاء

وأعلن فاتح تيرم، المدير الفني لفريق الشباب، تشكيله الرسمي لمواجهة الفيحاء، وجاء كالتالي:

عبدالله المعيوف، محمد الثاني، نادر الشراري، ويسلي هوت، روبرت رينان، مصعب الجوير، بونافينتورا، كريستيان جوانكا، بودينس، هارون كمارا، عبدالرزاق حمد الله.

تشكيل فريق الفيحاء أمام الشباب

كما أعلن بيدور إيمانويل، مدرب الفيحاء تشكيله وجاء كالتالي:

أورلاندو موسكيرا، سامي الخيبري، كريس سمولينج، محمد البقعاوي، راكان كعبي، نواف الحارثي، شوكوروف، فارس عابدي، خالد كعبي، فاشون ساكالا، أليخاندرو بوزويلو.

الفيحاء السعودي، كلمتك

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والفيحاء

قامت شبكة قنوات «SSC» مسئولية نقل وبث مباراة الشباب والفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين، وتعد الناقل الحصري لمنافسات الكرة السعودية المهمة.

الفيحاء تغلب في بداية مشواره في كأس خادم الحرمين على فريق الباطن كما عبر فريق العربي في دور الـ16 أما الشباب فقام بإقصاء الخلود في الدور الأول ثم تأهل إلى ربع النهائي بالفوز على الرياض بهدفين.

وأعلن نادي الشباب السعودي رسميًا تعيين التركي فاتح تريم مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، ليخلف البرتغالي كلمتكر بيريرا الذي غادر النادي مؤخرًا.

وكان كلمتكر بيريرا قد رحل عن تدريب الشباب متوجهًا إلى ولفرهامبتون الإنجليزي، بعدما سدد النادي الإنجليزي الشرط الجزائي في عقد البرتغالي مع “الليث”.

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