كهربا ينتظم في مران الأهلي بعد تعافيه من الإصابة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 07:16 مساءً - الأهلي، انتظم محمود كهربا لاعب النادي الأهلي في مران الفريق الجماعي، اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة سموحة في بطولة الدوري الممتاز، غدا الثلاثاء، بعد غيابه أمس بسبب الإصابة بنزلة برد.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لخوض مباراة سموحة المقرر لها غدًا الثلاثاء فى الدوري؛ حيث يدخل الأحمر معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمباراة الغد.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة أمام منافسه سموحة في الرابعة عصر غد الثلاثاء الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

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