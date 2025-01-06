ريال مدريد يكشف سبب رفضه التعاقد مع الهولندي فان دايك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 07:16 مساءً - ريال مدريد، كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، عن موقف ريال مدريد من التعاقد مع الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وينتهي عقد اللاعب، عقب نهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق، بداية من يناير الجاري.

سبب رفض ريال مدريد التعاقد مع فان دايك

وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد يرفض التعاقد مع فان دايك، رغم رغبة اللاعب في الانضمام إلى الملكي مجانا، الصيف المقبل.

ريال مدريد الاسباني، كلمتك

وأضاف التقرير، أن وكلاء فان دايك تواصلوا مع ريال مدريد لإبلاغهم برغبة اللاعب، لكن النادي الإسباني رفض، بدعوى اعتزامه التعاقد مع صفقات "أكثر ملاءمة للنادي".

وأوضح التقرير، أن ريال مدريد رفض التعاقد مع فان دايك، رغم معاناة النادي من مشاكل دفاعية كثيرة في السنوات الماضية، بسبب الإصابات المتكررة لإيدير ميليتاو ودافيد ألابا.

عودة الثنائي ميليتاو ودافيد ألابا من الإصابة

وأنهت الشبكة "هناك ثقة في ريال مدريد بأن إيدير ميليتاو ودافيد ألابا، يمكنهما الوصول إلى أعلى مستوياتهما مرة أخرى، بعد العودة من الإصابة".

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