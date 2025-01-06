الطب الرياضي بأبي قير تجري الكشف الطبي للاعبي الجمباز بالإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 07:01 مساءً - استقبلت وحدة الطب الرياضي بالمدينة الشبابية بأبي قير، لاعبى الجمباز من مختلف الأندية والأكاديميات بالإسكندرية، لإجراء الكشف الطبي، استعدادًا لبطولة الجمهورية، في إطار إصدار اللائحة الخاصة بالاشتراطات الطبية وما يتعلق بإلزام الهيئات الشبابية والرياضية بإجراء الكشف الطبي وفتح ملفات طبية متكاملة للرياضيين.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أن ملف الطب الرياضي ذو أهمية قصوى، لذا قامت وزارة الشباب والرياضة بإصدار اللوائح الطبية لحماية صحة الرياضيين والحد من مخاطر الوفيات المفاجئة أثناء التدريب، أو المنافسات الرياضية والممارسة العامة، ووضع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وإجراءات الفحص الطبي التي من شأنها الحفاظ على الرياضيين باعتبارهم أحد أهم ركائز الهيئة الرياضية والتي يجب الحفاظ عليها لما تتكبده الهيئة من أموال لإعدادهم وتأهيلهم ليصبحوا أحد موارد الهيئة المالية، وإجراءات الفحص الطبي الدوري الشامل وتقييم الحالات ووضع الخطط الاستباقية الفعالة للحالات الصحية المفاجئة.

الطب الرياضي بأبي قير تجري الكشف الطبي للاعبي الجمباز من أندية وأكاديميات الإسكندرية

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه تم تكليف كافة الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية التي يتم ممارسة الأنشطة الرياضية بها، أو التي تشارك في الأنشطة الرياضية المختلفة للاتحادات الرياضية بفتح ملفات طبية متكاملة للرياضيين ويتم تحديث التاريخ الطبي للرياضيين بشكل دوري" نصف سنوي، أو سنوي" بحد أقصى.

الطب الرياضي بأبي قير تجري الكشف الطبي للاعبي الجمباز من أندية وأكاديميات الإسكندرية

جدير بالذكر أن وحدة الطب الرياضي تضم تقوم بإجراء كشف باطنة وقلب وعلاج طبيعي، وتحتوي على أجهزة علاج طبيعي وجهاز رسم قلب، وجلسات علاج طبيعي، وتتوفر أجهزة القياسات البدنية والفسيولوجية وأدوات التأهيل الرياضي.

الطب الرياضي بأبي قير تجري الكشف الطبي للاعبي الجمباز من أندية وأكاديميات الإسكندرية

وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

من ناحية أخرى، التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة في مقر الهيئة وبحضور أعضاء الهيئة وذلك لبحث وتكثيف أوجه التعاون المشترك مع الهيئة.

بداية اللقاء قدم الدكتور أشرف صبحي، التهنئة للمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ولجميع أعضاء الهيئة متمنيا التوفيق والسداد في أداء مهامهم خلال الفترة المقبلة.

وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

شهد اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة الوطنية للصحافة ووزارة الشباب والرياضة، خلال المرحلة المقبلة ومنها ما يتعلق بتزويد مكتبات مراكز الشباب بالاصدارات والكتب بغرض توعية النشء والشباب بمختلف القضايا الوطنية بالإضافة إلى بحث التعاون فى مجال تعظيم دور مراكز الشباب والأندية الرياضية وكافة الهيئات التابعة للوزارة فى تنفيذ برامج توعوية بغرض التصدي للشائعات والتحديات التى تواجه الدولة المصرية على كافة المستويات.

وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

ومن جانبه تقدم المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالشكر على جهوده الكبيرة المبذولة في تحسين قطاعي الشباب والرياضة، مشيرا إلى الدور الهام الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة، في توفير مختلف البرامج والأنشطة لدعم الشباب المصري.

ومن المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والهيئة تتضمن العديد من أوجه التعاون المشترك.

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