كريم فؤاد يواصل برنامجه التأهيلي بمران الأهلي استعدادا لسموحة في الدوري (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 07:01 مساءً - الأهلي، واصل كريم فؤاد لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به وذلك علي هامش مران الفريق اليوم استعدادا لمواجهة سموحة في بطولة الدوري الممتاز غدا الثلاثاء.

ويغيب كريم فؤاد عن صفوف الأهلي بسبب الإصابة التي لحقت به علي مستوي الرباط الصليبي خلال احدي مباريات الموسم الماضي من بطولة الدوري.

وأدي كريم فؤاد تدريبات الجري حول الملعب ضمن مراحل خطة إعداد اللاعب للتعافي من الإصابة.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لخوض مباراة سموحة المقرر لها غدًا الثلاثاء فى الدوري؛ حيث يدخل الأحمر معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمباراة الغد.

ويعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قائمة معسكر مباراة سموحة عقب انتهاء المران المسائى اليوم.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة أمام منافسه سموحة في الرابعة عصر غد الثلاثاء الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

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