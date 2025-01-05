الدوري الإنجليزي، جاكبو يسجل هدف تعادل ليفربول في شباك مانشستر يونايتد (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 07:50 مساءً - الدوري الإنجليزي، سجل جاكبو هدف التعادل لـ ليفربول في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة 59 من المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب "أنفيلد"، لتصبح النتيجة 1-1.

وسجل ليساندرو مارتينيز الهدف الأول لـ مانشستر يونايتيد في شباك ليفربول في الدقيقة 52.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد

بدأ ليفربول أمام مانشستر يونايتد كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون.

في خط الوسط: ريان جرافنبرخ - أليكسيس ماك أليستر - كورتس جونز.

في خط الهجوم: لويس دياز - كودي جاكبو - محمد صلاح.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول

فيما بدأ مانشستر يونايتد مباراة ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

في خط الدفاع: ماتياس دي ليخت - هاري ماجواير - ليساندرو مارتينيز.

في خط الوسط: نصير مزراوي - مانويل أوجارتي - كوبي ماينو - ديوجو دالوت.

في خط الهجوم: آماد ديالو - راسموس هويلوند - برونو فرنانديز.

ويسعى ليفربول بقيادة مديره الفني آرني سلوت لمواصلة النتائج الإيجابية من أجل رفع عدد نقاطه في صدارة الترتيب.

فيما يأمل روبن أموريم في قيادة مانشستر يونايتد لفوز أمام متصدر الترتيب، وبدء استعادة توازن الشياطين الحمر.

موقف ليفربول ومانشستر يونايتد

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة بفارق 5 نقاط عن آرسنال أقرب ملاحقيه الذي تعادل أمام برايتون بالجولة ذاتها أما مانشستر يونايتد فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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