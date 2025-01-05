11 شهيدا وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي على عدة مناطق بقطاع غزة - أخبار كلمتك

11 شهيدا وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي على عدة مناطق بقطاع غزة - أخبار كلمتك

الانتهاء من نقل الموظفين من وإلى 165 وحدة بالجهاز الإداري للدولة - أخبار كلمتك

الانتهاء من نقل الموظفين من وإلى 165 وحدة بالجهاز الإداري للدولة - أخبار كلمتك

زلزال جديد بقوة 5.3 درجة يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

زلزال جديد بقوة 5.3 درجة يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية عمرو رجب في مسلسل الحلانجي - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية عمرو رجب في مسلسل الحلانجي - أخبار كلمتك

الأغلى بـ 690 جنيها، أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

الأغلى بـ 690 جنيها، أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين - أخبار كلمتك

القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - تطور جديد.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - تطور جديد.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

رد حاسم وإجراء متوقع من بنما على تهديدات ترامب بإعادة السيادة على القناة - أخبار كلمتك

رد حاسم وإجراء متوقع من بنما على تهديدات ترامب بإعادة السيادة على القناة - أخبار كلمتك

هل توجد فوائد على الحساب الجاري في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

هل توجد فوائد على الحساب الجاري في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الدوري الإنجليزي، جاكبو يسجل هدف تعادل ليفربول في شباك مانشستر يونايتد (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الدوري الإنجليزي، جاكبو يسجل هدف تعادل ليفربول في شباك مانشستر يونايتد (صور) - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، جاكبو يسجل هدف تعادل ليفربول في شباك مانشستر يونايتد (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 07:50 مساءً - الدوري الإنجليزي، سجل جاكبو هدف التعادل لـ ليفربول في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة 59 من المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب "أنفيلد"، لتصبح النتيجة 1-1.

 وسجل ليساندرو مارتينيز الهدف الأول لـ مانشستر يونايتيد في شباك ليفربول في الدقيقة 52.

db2b704b8f.jpg
5ddf59c13f.jpg
15eab2eb5f.jpg
380ab06708.jpg

تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد

بدأ ليفربول أمام مانشستر يونايتد كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون.

في خط الوسط: ريان جرافنبرخ - أليكسيس ماك أليستر - كورتس جونز.

في خط الهجوم: لويس دياز - كودي جاكبو - محمد صلاح.

الصورة

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول 

فيما بدأ مانشستر يونايتد مباراة ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

في خط الدفاع: ماتياس دي ليخت - هاري ماجواير - ليساندرو مارتينيز.

في خط الوسط: نصير مزراوي - مانويل أوجارتي - كوبي ماينو - ديوجو دالوت.

في خط الهجوم: آماد ديالو - راسموس هويلوند - برونو فرنانديز.

الصورة

ويسعى ليفربول بقيادة مديره الفني آرني سلوت لمواصلة النتائج الإيجابية من أجل رفع عدد نقاطه في صدارة الترتيب.

فيما يأمل روبن أموريم في قيادة مانشستر يونايتد لفوز أمام متصدر الترتيب، وبدء استعادة توازن الشياطين الحمر.

موقف ليفربول ومانشستر يونايتد

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة بفارق 5 نقاط عن آرسنال أقرب ملاحقيه الذي تعادل أمام برايتون بالجولة ذاتها أما مانشستر يونايتد فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

أقسم بالله ما قصدي، أول تعليق من إمام عاشور بعد احتفاله بـ"البالونة البيضاء" - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق