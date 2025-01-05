صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام الزمالك بالكونفيدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 05:20 مساءً - أعلن الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة الرابعة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك والمقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب.

تشكيل المصري أمام الزمالك بالكونفيدرالية

وضمت التشكيلة الأساسية كل من:

محمود جاد لحراسة المرمى.

كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، حسن علي لخط الدفاع

محمود حمادة، سامادو أتدجيكو كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.

أحمد القرموطي، خالد الغندور، فخر الدين بن يوسف كقاعدة ارتكاز هجومي.

رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي، يوسف الجوهري، محمد مخلوف، سمير فكري، كريم بامبو ، محمد الشامي، بابا بادجي.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك والمصري اليوم الأحد في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك والمصري

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 7 نقاط فيما يأتي بلاك بولز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متفوقا على المصري صاحب المركز الثالث بالأهداف، فيما يتذيل المجموعة فريق إنيمبا النيجيري برصيد نقطة وحيدة.

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