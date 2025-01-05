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الرياضة - 04:31 - تأجيل محاكمة 11 متهمًا في «خلية داعش الهرم» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:31 - تأجيل محاكمة 11 متهمًا في «خلية داعش الهرم» - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:31 - تأجيل محاكمة 11 متهمًا في «خلية داعش الهرم» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 04:31 مساءً - أجلت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 11 متهمًا في قضية «خلية داعش الهرم»، لـ 17 فبراير المقبل.

خلية داعش الهرم

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في وقت سابق، أن المتهمين انضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر.

كما وجهت إليهم تهمة تعطيل أحكام الدستور والقوانين علاوة على منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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