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الرياضة - 04:11 - سعر الذهب والدولار اليوم في مصر.. «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:11 - سعر الذهب والدولار اليوم في مصر.. «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:11 - سعر الذهب والدولار اليوم في مصر.. «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 04:11 مساءً - سعر الذهب والدولار.. استقر سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد 5 يناير 2025 بـ سوق الصاغة، وذلك بالتزامن مع تراجع سعر الدولار في جميع البنوك العاملة بـ مصر.

سعر الذهب والدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب والدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب والدولار

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 5 يناير 2025، بلغ نحو 4302.75 جنيه للبيع، 4280 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأحد 5 يناير 2025، بلغ نحو 3944.25 جنيه للبيع، 3923.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 5 يناير 2025، بلغ نحو 3765 جنيها للبيع، 3745 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد 5 يناير 2025، بلغ نحو 3227.25 جنيه للبيع، 3210 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأحد 5 يناير 2025، بلغ نحو 2510 جنيهات للبيع، 2496.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم الأحد 5 يناير 2025، بلغ نحو 2151.5 جنيه للبيع، 2140 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم الأحد 5 يناير 2025، بلغ نحو 1613.5 جنيه للبيع، 1605 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 5 يناير 2025، بلغ نحو 30120 جنيها للبيع، 29960 جنيها للشراء

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب اليوم الأحد 5 يناير 2025، بلغ نحو 2639.87 دولار للبيع، 2639.18 دولار للشراء.

سعر الذهب والدولار الآن
الذهب والدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي، بلغ نحو 50.70 جنيه للشراء، 50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 50.67 جنيه للشراء، 50.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، بلغ نحو 50.67 جنيه للشراء، 50.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، بلغ نحو 50.73 جنيه للشراء، 50.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك العربي الإفريقي

سعر الدولار في بنك العربي الإفريقي، بلغ نحو 50.68 جنيه للشراء و50.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سعر الدولار في بنك البركة، بلغ نحو 50.68 جنيه للشراء و50.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، سجل نحو 50.65 جنيه للشراء، 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، بلغ نحو 50.68 جنيه للشراء، 50.78 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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