بيان رسمي جديد من ليفربول يحسم الموقف النهائي لمباراة مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 03:10 مساءً - الدوري الإنجليزي، أصدر نادي ليفربول بيانا رسمي جديد يؤكد من خلاله إقامة مباراة مانشستر يونايتد في موعدها مساء اليوم الأحد.

بيان ليفربول الأخير

وقال ليفربول في بيانه: "مباراة اليوم ضد مانشستر يونايتد سوف تقام حسب الجدول الزمني حيث عقد اجتماعين لسلامة لتقدير حالة الطقس وظروف السفر. نشكر الجميع الذين ساهموا في إقامة هذه المباراة اليوم. إذا كنت تسافر إلى أنفيلد، يرجى توخي الحذر. نتطلع إلى رؤيتكم هناك.

بيان ليفربول الأول

وقال ليفربول في بيانه الأول: إن اجتماع لجنة السلامة عقد صباح اليوم لتقدير حالة الطقس وظروف السفر لمباراة اليوم ضد مانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد.

والمباراة مخطط لها أن تستمر حسب الجدول الزمني، وكل الجهد مبذول لتنظيم المباراة.

كما سيتم عقد اجتماع السلامة مرة أخرى عند الظهر لتقدير أحدث الظروف، سوف يتم تحديث البيانات بمجرد توفر المعلومات.

واجتاحت الثلوج ملعب أنفيلد قبل ساعات من مباراة ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح مع مانشستر يونايتد، في قمة مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم

وتنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN sports HD 1.

ويسعى ليفربول بقيادة مديره الفني آرني سلوت لمواصلة النتائج الإيجابية من أجل رفع عدد نقاطه في صدارة الترتيب.

فيما يأمل روبن أموريم في قيادة مانشستر يونايتد لفوز أمام متصدر الترتيب، وبدء استعادة توازن الشياطين الحمر.

موقف ليفربول ومانشستر يونايتد

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة بفارق 5 نقاط عن آرسنال أقرب ملاحقيه الذي تعادل أمام برايتون بالجولة ذاتها أما مانشستر يونايتد فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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