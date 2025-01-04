أرقام سلبية للأهلي في آخر 8 مباريات، 4 تعادلات وهزيمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 11:00 مساءً - تعرض النادي الاهلي لسلسلة من النتائج السلبية مؤخرا وتحديدا في آخر 8 مباريات للمارد الأحمر.

واختتم الأهلي سلسلة نتائجه السلبية بعد الخسارة أمس أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا، بعدما تمكن «أبناء لعقيبة» من تحقيق انتصار هو الأول تاريخيًا على حساب الأحمر بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب 5 جويليه» بالجزائر العاصمة لحساب الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي في آخر 8 مباريات لم يتذوق الأهلي طعم الفوز سوى 3 مرات، بينما تعادل 4 مرات وخسر مرة وحيدة.

نتائج الأهلي في آخر 8 مباريات

الأهلي تعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما في الدوري.

فاز على استاد أبيدجان الإيفواري 4-2 بالقاهرة في افتتاح دور المجموعات لدوري الأبطال.

تعادل سلبيًا مع البنك الأهلي في الدوري.

ثم تعادل بدون أهداف مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بملعب الأخير في الجولة الثانية لدور المجموعات.

وعاد الأهلي إلى الانتصارات بتحقيق فوز كبير على شباب بلوزداد بالقاهرة بنتيجة 6-1 في الجولة الثالثة لدور المجموعات.

ثم فاز على المصري بثنائية نظيفة في الدوري.

وتعادل الأهلي أمام إنبي سلبيا في الدوري.

ثم اختتم بالخسارة أمام شباب بلوزداد بهدف دون رد بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة أمام منافسه سموحة في الرابعة عصر يوم الثلاثاء المقبل الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

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