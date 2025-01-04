الرياضة - 09:31 - وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 09:31 مساءً - أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود.

وأضاف الديوان الملكي السعودي، أن الفقيدة سيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأحد الموافق 5 رجب 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

وتابع الديوان الملكي السعودي: «تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».