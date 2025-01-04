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الرياضة - 09:31 - وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:31 - وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:31 - وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 09:31 مساءً - أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود.

وأضاف الديوان الملكي السعودي، أن الفقيدة سيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأحد الموافق 5 رجب 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

وتابع الديوان الملكي السعودي: «تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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