الرياضة - 09:31 - وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 09:31 مساءً - أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود.
وأضاف الديوان الملكي السعودي، أن الفقيدة سيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأحد الموافق 5 رجب 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.
وتابع الديوان الملكي السعودي: «تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».
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