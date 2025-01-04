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ارسنال يتعادل 1-1 أمام برايتون في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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ارسنال يتعادل 1-1 أمام برايتون في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

ارسنال يتعادل 1-1 أمام برايتون في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 09:30 مساءً - سقط فريق أرسنال في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام نظيره برايتون، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة ارسنال وبرايتون 

جاء هدف أرسنال عن طريق اللاعب الشاب إيثان نوانيري في الدقيقة 15، ثم تعادل جواو بيدرو لـ برايتون من ركلة جزاء صوبها بنجاح في الدقيقة 62.

 

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تشكيل أرسنال أمام برايتون 

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

في خط الدفاع: توماس بارتي، ويليام ساليبا، جابرييل، كالافيوري.

في خط الوسط: ديكلان رايس، جورجينيو، ميكيل ميرينو.

في خط الهجوم: تروسارد، جابرييل جيسوس، نوانيري.

فيما جاءت دكة البدلاء كالتالي:
نيتو، كيفيور، تيرني، لويس سكيلي، زينتشينكو، كابيا، مارتينيلي، أوديجارد، بوتلر أوديجي.

 

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏نص‏‏

تشكيل برايتون أمام ارسنال 

فيما يبدأ برايتون كالتالي:"

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏نص‏‏

بهذه النتيجة يتجمد رصيد ارسنال عند النقطة 40 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يأتي برايتون في المركز العاشر برصيد 28 نقطة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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