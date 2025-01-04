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الرياضة - 09:11 - سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك المصرية بختام تعاملات السبت 4-1-2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:11 - سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك المصرية بختام تعاملات السبت 4-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:11 - سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك المصرية بختام تعاملات السبت 4-1-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 09:11 مساءً - سعر الدولار.. استقر سعر الدولار اليوم السبت4يناير 2025، في ختام التعاملات المسائية بالبنوك، مقارنة بآخر تحديث له، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 50.84 جنيه للبيع، و50.70 جنيه للشراء.

وتقدم كلمتك لقرائها في التقرير التالي، سعر الدولار مقابل الجنيه بختام التعاملات، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــــــــــــــا.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

- 50.84جنيه للبيع.

- 50.70جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

- 50.82جنيه للبيع.

- 50.72جنيه للشراء.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

- 48.42 جنيه للبيع.

- 48.32 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

- 50.82جنيه للبيع.

- 50.72جنيه للشراء.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 50.82جنيه للبيع.

- 50.72 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

- 50.82جنيه للبيع.

- 50.72 جنيه للشراء.

سعر الدولار

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- 50.90جنيه للبيع.

- 50.80جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 4 يناير 2025
البنوك المصرية بيع شراء
سعر الدولار في البنك المركزي 50.84جنيه 50.70جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.82جنيه 50.72جنيه
سعر الدولار في بنك مصر 50.82جنيه 50.72جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 50.82جنيه 50.72جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.82جنيه 50.72جنيه
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50.82جنيه 50.72جنيه
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 50.90جنيه 50.80جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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