الرياضة - 09:11 - سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك المصرية بختام تعاملات السبت 4-1-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 09:11 مساءً - سعر الدولار.. استقر سعر الدولار اليوم السبت4يناير 2025، في ختام التعاملات المسائية بالبنوك، مقارنة بآخر تحديث له، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 50.84 جنيه للبيع، و50.70 جنيه للشراء.
وتقدم كلمتك لقرائها في التقرير التالي، سعر الدولار مقابل الجنيه بختام التعاملات، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــــــــــــــا.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي
- 50.84جنيه للبيع.
- 50.70جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
- 50.82جنيه للبيع.
- 50.72جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
- 48.42 جنيه للبيع.
- 48.32 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB
- 50.82جنيه للبيع.
- 50.72جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
- 50.82جنيه للبيع.
- 50.72 جنيه للشراء.
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
- 50.82جنيه للبيع.
- 50.72 جنيه للشراء.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
- 50.90جنيه للبيع.
- 50.80جنيه للشراء.
|سعر الدولار في مصر اليوم السبت 4 يناير 2025
|البنوك المصرية
|بيع
|شراء
|سعر الدولار في البنك المركزي
|50.84جنيه
|50.70جنيه
|سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
|50.82جنيه
|50.72جنيه
|سعر الدولار في بنك مصر
|50.82جنيه
|50.72جنيه
|سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
|50.82جنيه
|50.72جنيه
|سعر الدولار في بنك الإسكندرية
|50.82جنيه
|50.72جنيه
|سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
|50.82جنيه
|50.72جنيه
|سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
|50.90جنيه
|50.80جنيه
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