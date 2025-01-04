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الدوري الفرنسي، نانت يتأخر بهدف أمام ليل في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري الفرنسي، نانت يتأخر بهدف أمام ليل في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الفرنسي، نانت يتأخر بهدف أمام ليل في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 09:10 مساءً - تقدم فريق ليل بهدف دون رد بالشوط الأول أمام نانت في المباراة التي تقام على ملعب "بيار موروا" ضمن مباريات الجولة الـ16 من منافسات الدوري الفرنسى للموسم الحالي 2024-25.

 

تشكيل نانت الفرنسي أمام ليل 

 

ويخوض أنطوان كومباريه المدير الفني لفريق نانت، تشكيل فريقه  بكلا من:

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وشهد التشكيل الرسمي لمباراة ليل ضد نانت تواجد مصطفى محمد على مقاعد بدلاء فريق نانت ليواصل الفرعون غيابه عن اهتمامات كومباريه في المجموعة الأساسية لمباريات الدوري الفرنسي.


يحتل فريق ليل المركز الخامس برصيد 27 نقطة فى جدول ترتيب الدوري الفرنسى، ويتواجد فريق نانت فى المركز الـ 15 برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 5 وخسارة 7 وتسجيل 17 هدفًا وتلقي 24.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن الدولي المصري مصطفى محمد اقترب من رحيله عن نادي نانت الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت شبكة "لايف فوت" الفرنسية أن مصطفى محمد قام قبل أسابيع قليلة بتغيير وكيل أعماله من أجل تعزيز فرصه فى الانتقال إلى نادٍ آخر.

وأضافت الشبكة الفرنسية أن هذه الخطوة بدأت تجنى ثمارها، حيث أبدت عدة أندية اهتمامًا كبيرًا باللاعب المصري، كما يُقال إن هُناك أندية إنجليزية تراقب اللاعب عن قرب.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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