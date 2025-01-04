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البحرين تقلب الطاولة على عمان وتتوج بـ خليجي 26 (صور وفيديو) - أخبار كلمتك

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البحرين تقلب الطاولة على عمان وتتوج بـ خليجي 26 (صور وفيديو) - أخبار كلمتك

البحرين تقلب الطاولة على عمان وتتوج بـ خليجي 26 (صور وفيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 08:50 مساءً - نهائي خليجي 26، توج منتخب البحرين ببطولة كأس الخليج "خليجي 26" بعد الفوز على المنتخب العماني بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على أرضية استاد جابر الأحمد في الكويت، في نهائي بطولة كأس الخليج 2024.

أهداف مباراة عمان والبحرين 

افتتح عمان التهديف عن طريق عبد الرحمن المشيفري في الدقيقة 16، وقلب البحرين الطاولة بتسجيله الهدف الأول عن طريق محمد جاسم مرهون في الدقيقة 77 من ركلة جزاء، وبعدها بدقيقتين جاء الهدف الثاني عن طريق محمد صالح المسلمي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 78.

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تشكيل البحرين أمام عمان 

في حراسة المرمى: إبراهيم خليل الله

في خط الدفاع: حمد الشمسان، أمين بن عدي، وليد الحيام، عبد الله الخلاصي

في خط الوسط: سيد ضياء، كميل الأسود، علي مدن، محمد مرهون، مهدي الحميدان

في خط الهجوم: محمد الرميحي.

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تشكيل عمان أمام البحرين 

في حراسة المرمى: فايز الرشيدي

في خط الدفاع: محمد المسلمي، أحمد الخميسي، ثاني الرشيدي، علي البوسعيدي

في خط الوسط: أرشد العلوي، جميل اليحمدي، عبد الله فواز، حارب السعدي

في خط الهجوم: عصام الصبحي، عبد الرحمن المشيفري

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وكانت بطولة كأس الخليج 2024 "خليجي 26"، انطلقت 21 ديسمبر 2024، بمشاركة 8 منتخبات.

وحسم منتخب عمان، تأهله إلى المباراة النهائية، بعد الفوز على منتخب السعودية، بنتيجة (2-1)، في مباراة دور نصف النهائي الأول.

بينما تأهل منتخب البحرين من نصف النهائي الثاني لبطولة كأس الخليج "خليجي 26"، بعد فوزه، على الكويت، بنتيجة 1-0.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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