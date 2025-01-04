الرياضة - 08:36 - وزير الخارجية يؤكد أهمية التوافق الوطني لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 08:36 مساءً - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع عبد الله بوحبيب، وزير خارجية جمهورية لبنان لمناقشة آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، في ضوء قرب انعقاد جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد.

وأكد عبد العاطي على أهمية بذل جهود حثيثة مع كافة الأطراف الوطنية الفاعلة للتوصل لتوافق وطني بملكية لبنانية خالصة لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان دون أي تدخلات خارجية.

وتبادل الوزيران الرؤى حول التطورات السياسية والأمنية في سوريا، حيث تم التأكيد على أهمية دعم إرادة الشعب السوري الشقيق والحفاظ على مقدرات الدولة السورية ووحدتها وسلامة أراضيها، فضلاً عن ضرورة أن تكون عملية الانتقال السياسي في سوريا بملكية وطنية سورية خالصة دون إملاءات خارجية.