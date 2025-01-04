محمد محيي: أجهز أغاني جديدة والاختيارات أصبحت صعبة - أخبار كلمتك

محمد محيي: أجهز أغاني جديدة والاختيارات أصبحت صعبة - أخبار كلمتك

رنا سماحة: علاقتي بطليقي طيبة لأن بيننا طفلا - أخبار كلمتك

رنا سماحة: علاقتي بطليقي طيبة لأن بيننا طفلا - أخبار كلمتك

أكاديمية الفنون تحتفل بمرور 50 عاما على ذكرى وفاة كوكب الشرق أم كلثوم - أخبار كلمتك

أكاديمية الفنون تحتفل بمرور 50 عاما على ذكرى وفاة كوكب الشرق أم كلثوم - أخبار كلمتك

اليونيفيل تتهم الاحتلال بتدمير برج مراقبة للجيش اللبناني - أخبار كلمتك

اليونيفيل تتهم الاحتلال بتدمير برج مراقبة للجيش اللبناني - أخبار كلمتك

سعر الأرز اليوم، الكيلو يتراوح بين 28 و30 جنيهًا - أخبار كلمتك

سعر الأرز اليوم، الكيلو يتراوح بين 28 و30 جنيهًا - أخبار كلمتك

الحوثي يتدخل بشأن مقتل مواطن في مناطق الشرعية - أخبار كلمتك

الحوثي يتدخل بشأن مقتل مواطن في مناطق الشرعية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:36 - وزير الخارجية يؤكد أهمية التوافق الوطني لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:36 - وزير الخارجية يؤكد أهمية التوافق الوطني لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، أرسنال يتقدم على برايتون بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، أرسنال يتقدم على برايتون بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

وزيرا الاتصالات والخارجية يدشنان طوابع بريدية بمناسبة مرور أكثر من قرن على الدبلوماسية المصرية - أخبار كلمتك

وزيرا الاتصالات والخارجية يدشنان طوابع بريدية بمناسبة مرور أكثر من قرن على الدبلوماسية المصرية - أخبار كلمتك

خطط إجلاء مكثفة، النشاط الزلزالي في إثيوبيا يهدد بمخاطر بركانية - أخبار كلمتك

خطط إجلاء مكثفة، النشاط الزلزالي في إثيوبيا يهدد بمخاطر بركانية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الدوري الإنجليزي، أرسنال يتقدم على برايتون بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الدوري الإنجليزي، أرسنال يتقدم على برايتون بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، أرسنال يتقدم على برايتون بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 08:35 مساءً - تقدم فريق أرسنال على نظيره برايتون بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف أرسنال عن طريق اللاعب الشاب إيثان نوانيري في الدقيقة 15.

 

24e55cdea9.jpg

تشكيل أرسنال أمام برايتون 

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

في خط الدفاع: توماس بارتي، ويليام ساليبا، جابرييل، كالافيوري.

في خط الوسط: ديكلان رايس، جورجينيو، ميكيل ميرينو.

في خط الهجوم: تروسارد، جابرييل جيسوس، نوانيري.

فيما جاءت دكة البدلاء كالتالي:
نيتو، كيفيور، تيرني، لويس سكيلي، زينتشينكو، كابيا، مارتينيلي، أوديجارد، بوتلر أوديجي.

 

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏نص‏‏

تشكيل برايتون أمام ارسنال 

فيما يبدأ برايتون كالتالي:"

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏نص‏‏

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 09:06 - اعرف طريقك.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم السبت 4 يناير 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق