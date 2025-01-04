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لأول مرة، تشيزني يقود برشلونة أمام بارباسترو في كأس ملك إسبانيا - أخبار كلمتك

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لأول مرة، تشيزني يقود برشلونة أمام بارباسترو في كأس ملك إسبانيا - أخبار كلمتك

لأول مرة، تشيزني يقود برشلونة أمام بارباسترو في كأس ملك إسبانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 08:15 مساءً - أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة فريق بارباسترو، على ملعب الأخير، مساء اليوم السبت، في دور 32 من كأس ملك إسبانيا.

ويلعب فريق بارباسترو، في دوري الدرجة الرابعة الإسباني.

 

تشيزني يظهر لأول مرة أساسيا مع برشلونة 

ودخل الحارس البولندي فيوتشيك تشيزني التشكيل الأساسي لبرشلونة لأول مرة منذ انتقاله إلى النادي الكتالوني.

 

تشكيل برشلونة أمام بارباسترو 

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: مارتين - رونالد أراوخو - إنييجو مارتينيز - جول كوندي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج - إريك جارسيا - بيدري.

خط الهجوم: توري - روبرت ليفاندوفسكي - فيرمين لوبيز.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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