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سموحة يتخطى منتخب السويس بهدف نظيف ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر - أخبار كلمتك

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سموحة يتخطى منتخب السويس بهدف نظيف ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر - أخبار كلمتك

سموحة يتخطى منتخب السويس بهدف نظيف ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 07:55 مساءً - كأس مصر، فاز فريق سموحة على منتخب السويس بهدف مقابل لاشيئ، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد برج العرب، ضمن مواجهات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

هدف سموحة الوحيد سجله محمد سالم في الدقيقة 45+3 

 بهذه النتيجة حجز يتأهل سموحة لمواجهة زد إف سي في دور الستة عشر من مسابقة كأس مصر

وسيطر فريق سموحة على مقاليد الأمور في أغلب فترات الشوط الأول، وحاصر منتخب السويس المتراجع في نصف ملعبه، وأتيحت له العديد من الفرص، ونجح محمد سالم في استغلال إحدى الفرص وتسجيل هدف التقدم لفريق الموج الأزرق في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع

إستمرت السيطرة والإستحواذ لصالح سموحة في الشوط الثاني، ولكن تخلى منتخب السويس عن حذره الدفاعي في الشوط الثاني، وعزز من محاولاته الهجومية بحثا عن هدف التعادل، ولكن باءت جميع محاولاته بالفشل، لينتهي اللقاء بفوز الفريق السكندري بهدف دون مقابل.

تشكيل سموحة أمام منتخب السويس 

بدأ نادي سموحة بقيادة أحمد سامي المدير الفني مباراته أمام منتخب السويس بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أشرف 

خط الدفاع: مصطفى ميدو، محمد ربيعة، محمد زيكا، أشرف مجدي

الوسط: محمد كناريا، دوكو دودو، إسلام جابر، أبو بكر ليادي

الهجوم: صامويل أمادي، محمد سالم.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: حسين تيمور. عبدالرحمن عامر.  مكرونة. البدري. أحمد خالد، محمود صابر. عبدالله يستنجي.  أحمد ايهاب. محمد كونيه.
 

منتخب السويس، كلمتك

سامي يحذر لاعبيه من الاستهانة بمنتخب السويس

وحذر أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، لاعبي فريقه من الاستهانة بالمنافس، أو تراجع أداء الفريق، مشددًا على ضرورة احترام فريق السويس وتقديم أداء رجولي وبذل أقصى ما في وسعهم من أجل حصد 3 نقاط، وحصد بطاقة التأهل لدور الـ16 ببطولة كأس مصر ومصالحة الجماهير ومجلس الادارة بسبب التراخي في المستوى بشكل غير مسبوق في الموسم الحالى.

 

تشكيل منتخب مصر السويس أمام سموحة

وأعلن الجهاز الفني لفريق منتخب السويس بقيادة أشرف خضر تشكيل فريقه لمواجهة سموحة بإستاد برج العرب وذلك ضمن منافسات دور الـ32 لكأس مصر.
وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد السعدني  

خط الدفاع: أحمد خالد - محمد رضا - محمود قطب - محمد هيكل 

خط الوسط: أحمد إبراهيم - أحمد عامر - صامويل 

خط الهجوم: شيكا - عوض التهامي - بيبو

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل: 

محمد رشاد - محمود طه - بولبوا - عبدالله محفوظ - أحمد حجي - سيد موسى - محمد احمد - حاتم جميل - عصام فرج.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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