الرياضة - 07:36 - قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير لمدة 3 سنوات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 07:36 مساءً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 600 لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير لمدة ثلاث سنوات، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعضوية كل من:
أولاً - الأجانب: «تارو آسو - يوجى كوريهارا - الأمير سلطان بن سلمان - الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان - أمين عام منظمة السياحة العالمية «بصفته».
ثانيا - المصريون: «وزير السياحة والآثار - وزير الثقافة - وزير المالية - مدير مكتبة الإسكندرية - الدكتور زاهي حواس - الدكتور فاروق حسني - هشام عكاشة - محمد لطفي منصور - شريف عامر - غادة فتحي والي - الدكتور / خالد أحمد العناني».
ونشر القرار في الجريدة الرسمية.
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