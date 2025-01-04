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الرياضة - 07:36 - قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير لمدة 3 سنوات - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:36 - قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير لمدة 3 سنوات - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:36 - قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير لمدة 3 سنوات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 07:36 مساءً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 600 لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير لمدة ثلاث سنوات، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعضوية كل من:

أولاً - الأجانب: «تارو آسو - يوجى كوريهارا - الأمير سلطان بن سلمان - الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان - أمين عام منظمة السياحة العالمية «بصفته».

ثانيا - المصريون: «وزير السياحة والآثار - وزير الثقافة - وزير المالية - مدير مكتبة الإسكندرية - الدكتور زاهي حواس - الدكتور فاروق حسني - هشام عكاشة - محمد لطفي منصور - شريف عامر - غادة فتحي والي - الدكتور / خالد أحمد العناني».

ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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